በሌማት ትሩፋት ለተያዘው ግብ ስኬት የሚያግዝ የተሻሻለ የንብ ብዜትና ዘመናዊ ቀፎ ለህብረተሰቡ እየቀረበ ነው

አዲስ አበባ /ኢዜአ /ታህሳስ 5/2015 በሌማት ትሩፋት የተያዘውን ግብ ለማሳካት የጥራት ደረጃውን የጠበቀ የማር ምርት ለማግኘት የሚያስችል የንብ ብዜትና ዘመናዊ የንብ ቀፎ ለህብረተሰቡ እያቀረበ መሆኑን የሆለታ የንብ ምርምር ማዕከል ገለጸ፡፡
ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚያደርጋት ከአስር ሚሊዮን በላይ የንብ መንጋ እንዳላት ቢነገርም በዓመት የምታገኘው የማር ምርት ግን ከ70 ሺህ ቶን አይበልጥም፡፡
የኢትዮጵያን የንብ ሃብት በተመለከተ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በአገሪቷ ካለው 10 ሚሊዮን የንብ መንጋ ሰባት ሚሊዮኑ በአርሶ አደሮች ዘንድ ሲገኝ 3 ሚሊየኑ ደግሞ በጫካ የተበተነ ነው፡፡
የሆለታ የንብ ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ክበበው ዋቅጅራ፤ ለኢዜአ እንዳሉት በኢትዮጵያ ያለውን ዕምቅ ሀብት በምርምር በመደገፍ የሌማት ትሩፋት ግቦችን ቀድሞ ማሳካት ይቻላል፡፡
በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ከአንድ የንብ ቀፎ በዓመት የሚያገኙት የማር ምርት ከ10 ኪሎ ግራም የማይበልጥ መሆኑን ጠቅሰው ምርቱን ለማሻሻል የተለያዩ ስራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሆለታ ንብ ምርምር ማዕከል በምርምር እስከ 60 ኪሎ ግራም ማር ማምረት የሚያስችል የዘር ብዜትና የቴክኖሎጂ አቅርቦት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ተጀምሯል ብለዋል።
በሆለታ ንብ ምርምር ማዕከል የተሻለ ምርት የሚሰጡ አምስት ንዑስ የንብ ዝርያዎች እንዳሉ በጥናት ማረጋገጡንም ተናግረዋል።
ከተለያዩ ዕጽዋት ከዘጠኝ በላይ የማር አይነቶችን ማምረት የሚቻል መሆኑን ገልጸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመራጭና ልዩ የሆነ ከአንድ አይነት ዕጽዋት የሚገኝ የቡና፣ የግራዋ፣ የባህር ዛፍን ጨምሮ ዘጠኝ አይነት ማር ማምረት ጀምረናል ብለዋል፡፡
በዚህም ኢትዮጵያ በማር ምርት የሌማት ትሩፋት ግቧን ቀድማ ማሳካት የሚያስችላት በምርምር የተደገፈ የንብ ማነብ ቴክኖሎጂና የማር ምርት ማግኘት ትችላለች ሲሉ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በዓመት ማምረት ከምትችለው 500 ሺህ ቶን ማር አንጻር ሲታይ በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የተያዘውን ዕቅድ ማሳካት የሚያስችል አቅም አለን ብለዋል፡፡
የሆለታ ንብ ምርምር ማዕከል ከፍተኛ ተመራማሪና ብሔራዊ የንብ ምርምር አስተባባሪ ዶክተር አምሳሉ በዛብህ፤ በኢትዮጵያ የማር ምርትን ማሻሻል የሚያስችል ሙሉ ፓኬጅ ተቀርፆ ስራ መጀመሩን ገልጸዋል፡፡
የማር ምርትን አይነትና ጥራት የሚወስኑ ከ2 ሺህ በላይ የዕፅዋት ዝርያዎች ተለይተው ለተጠቃሚው እንዲደርሱ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።
በዘንድሮው ዓመት ብቻ ለማር ምርት አስተዋፅኦ ያላቸው ከ50 ሺህ በላይ የተለያዩ የዕፅዋት ችግኞች ለአርሶ አደሩ ተደራሽ መደረጋቸውንም ጠቁመዋል፡፡
የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ ዋና ዓላማ የተመጣጠነ የአመጋገብ ስርዓት መፍጠር መሆኑን የገለጹት ዶክተር አምሳሉ፤ የንብ ውጤቶችን በማዕድ ውስጥ ማካተት የአመጋገብ ስርዓታችንን ያሻሽላል ብለዋል፡፡
የተመጣጠነ ምግብ የመጠን አቅርቦት ብቻ ባለመሆኑ በጥራት የሚቀርብ ማር በምግብ እጥረት ምክንያት የሚመጣውን የመቀንጨር ችግር ሊከላከል ይችላል ብለዋል፡፡