በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ16 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ህፃናት የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ይሰጣል-ጤና ሚኒስቴር

አዳማ ታህሳስ 05/2015 ( ኢዜአ) በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ16 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ህፃናት የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ለመስጠት ዝግጅት ማድረጉን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የተቀናጀ ሀገር አቀፍ የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ዘመቻ በመጪው ሳምንት መጨረሻ ላይ እንደሚጀመር ሚኒስቴሩ ለኢዜአ ገልጿል።
በጤና ሚኒስቴር የክትባት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ተመስገን ለማ እንደገለጹት “በመደበኛ መርሃ-ግብር ህፃናት በ9ና በ15 ወራቸው የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ይሰጣቸዋል” ያሉት አስተባባሪው ከዚህ በፊት የተከተቡትም ሆነ ያልተከተቡ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ሁሉም ህፃናት የማጠናከሪያ ክትባቱን እንደሚወስዱ ተናግረዋል።
ከክትባቱ ጎን ለጎን አጣዳፊ የምግብ እጥረት ያለባቸው ህፃናት ልየታ፣ የቫይታሚን ኤ እና የሆድ ጥገኛ ትላትል መድሀኒት እደላ እንደሚካሄድም ጨምረው አስታውቀዋል።
በተጨማሪም ከወሊድ ጋር ተያይዞ የሚከሰት የፊስቱላና ሲወለዱ የእግር መቆልመም ችግር ያለባቸው ህፃናት ልየታ ስራም እንደሚካሄድ ጠቁመዋል።
በቀጣይ ሳምንት ለሚጀመረው የተቀናጀ ሀገር አቀፍ የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ከ16 ሚሊዮን በላይ ዶዝ መድሃኒት መዘጋጀቱን የገለጹት ደግሞ በሚኒስቴሩ የህዝብ ግኑኝነትና ኮሚዩኒኬሽን ምክትል ዳይሬክተር አቶ ዩርዳኖስ አለባቸው ናቸው።
ዘመቻውን የተሳካ ለማድረግ ለህዝብ ግንኙነት፣ ለመገናኛ ብዙሃንና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሰጠቱን ተናግረዋል።
በተለይም የህዝብ ግንኙነትና የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችና ተቋማት ህብረተሰቡ ህጻናትን እንዲያስከትብ መረጃውን ተደራሽ እንዲያደርጉ ምክትል ዳይሬክተሩ ጠይቀዋል።