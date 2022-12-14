ከንቲባ አዳነች አቤቤ መገናኛ አካባቢ ሙሉ በሙሉ ከምድር በታች እየተገነባ የሚገኘውን የትራፊክ ማኔጅመንት ህንፃ ግንባታ ጎበኙ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 5/2015 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ መገናኛ አካባቢ ሙሉ በሙሉ ከምድር በታች እየተገነባ የሚገኘውን የትራፊክ ማኔጅመንት ህንፃ ግንባታ ጎብኝተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ በከፍተኛ ክትትል እያስገነባቸው ከሚገኙና በቅርቡ ይጠናቀቃሉ ተብለው ከሚጠበቁ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የትራፊክ ማኔጅመንት ህንፃ ግንባታ አንዱ ነው፡፡
መገናኛ አካባቢ በ 7 ሺህ 50 ነጥብ 75 ሜትር ስኩዌር ቦታ ላይ ያረፈውና ከምድር በታች 4 ወለሎች ያሉት ይህ ህንፃ አሁን የግንባታ ማጠናቀቂያ የመጨረሻ ስራዎች እየተሰሩለት ይገኛል።
የህንጻው ግንባታ ሲጠናቀቅ በመዲናዋ የሚስተዋለውን ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ለማሳለጥ ጉልህ ሚናን ከመጫወቱም ባለፈ የመንገድ፣ የተሸከርካሪ እንዲሁም የእግረኛ ደህንነትን በማረጋገጥ ጤናማ የትራፊክ ፍሰት የሚስተዋልባት ከተማን ዕውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ተብሏል፡፡
በጉብኝቱ ምክትል ክንቲባ ጃንጥራር አባይን ጨምሮ ሌሎች የስራ ሀላፊዎች ተገኝተዋል።