የወጣቱና የመምህሩ ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራዎች

አዲስ አበባ(ኢዜአ)ታህሳስ 5/2015 ወጣት ደምስ ኪዳኔ ትውልድና እድገቱ በአዲስ አበባ በተለምዶ “ቀበና” ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው።
በንፋስ ስልክ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ የፈጠራ ሥራውን እየሰራ ያገኘነው ወጣት ደምስ ከኢዜአ ጋር በነበረው ቆይታ ለፈጠራ ሥራ ፍላጎት ያደረበት ገና በልጅነቱ መሆኑን ይገልፃል።
በተለይ በ1998 ዓ.ም የተግባረዕድ ቴክኒክና ሙያ ተቋምን ከተቀላቀለ በኋላ ለፈጠራ ሥራው የሚጠቅም እውቀት በመጨበጥ ፍላጎቱና ተነሳሽነቱ መጨመሩን ገልጿል።
በሥራ አጋጣሚ ወደ ሽሮ ሜዳ ባቀናበት ወቅት የተመለከተው ኋላቀር የሽመና መሳሪያና የባለሙያዎቹ የማያባራ ድካም አዉቶማቲክ የሽመና መሳሪያ እንዲሰራ ምክንያት እንደሆነው ተናግሯል።
ወጣቱ ከተመለከተው ችግር ተነስቶ ሽመናን ማዘመን የሚያስችል መሳሪያዎችን መፍጠር ችሏል።
ደምስ ራሱ በሰራው አውቶማቲክ የሽመና እና መደወሪያ ማሽን የራሱን የሽመና ውጤቶች በማምረት ተጠቃሚ መሆን ችሏል።
ወጣቱ በዚህ የፈጠራ ሥራው ከሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ሽልማት የተበረከተለት ሲሆን በንፋስ ስልክ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ የመሥሪያ ቦታ ተመቻችቶለታል።
ወጣት ደምስ ለፈጠራ ሥራው መንግሥት ድጋፍ እያደረገለት እንደሚገኝ ገልጾ፤ የተሰሩት የሽመና መሳሪያዎች ተሻሽለውና ተባዝተው ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ አሁንም የተጠናከረ የመንግሥት ድጋፍ ይሻል ብሏል።
በቀጣይ አውቶማቲክ የሽመና ማሽኑ ካለበት ደረጃ በይበልጥ በማዘመን ዓለም ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ለማድረስ ፍላጎት እንዳለው ገልጾ፤ እርሱ በሚያመርተው ማሽን ምክንያት ከውጭ የሚገቡ ምርቶች በአገር ውስጥ ምርት እንዲተኩ ለማድረግ ህልም እንዳለው ተናግሯል።
ልክ እንደ ደምስ ኪዳኔ ሁሉ ችግር ፈቺ የፈጠራ ሥራዎችን በመሥራት የተጠመደ ሌላኛው የፈጠራ ባለሙያ ደረሰ ያለው ይገኝበታል።
ጎልማሳው ደረሰ ያለው በልደታ ማኑፋክቸሪንግ ኮሌጅ የኤሌክትሪክ ዲፓርትመንት መምህር ነው።
ከውጭ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎችን በአገር ውስጥ አቅም ለማምረት የሚያስችሉ የማር መጭመቂያ፣ ኮንክሪት ሚክሰር፣ ማይክሮ ኦቭን፣ አልሙኒየም ማቅለጫና ሴራሚክ መቁረጫ ከፈጠራ ሥራዎቹ መካከል እንደሚጠቀሱ አስታውቋል።
መምህር ደረሰ ከውጭ የሚመጡ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሬን ለመታደግና በዚህም ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን ለማስቻል ፍላጎት እንዳለው ገልጿል።
የልደታ ማኑፋክቸሪንግ ኮሌጅ ዋና ዲን ተኩ ታዬ እንደገለጹት፤ እንደዚህ ዓይነት የፈጠራ ሥራዎች ሰልጣኞች በተግባር የታገዘ ሥልጠና እንዲያገኙ እድል ይፈጥራሉ ብለዋል።
ችግር ፈቺ የፈጠራ ሥራዎችን ለማጎልበት በኮሌጁ የሚደረጉ ድጋፎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ነው ያሉት።
የንፋስ ስልክ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ዋና ዲን አዱኛ ካሴ በበኩላቸው፤ የፈጠራ ውጤቶች ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል እገዛ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ሥልጠናና ቴክኖሎጂ ቢሮ የቴክኖሎጂ ምርምር ኢኖቬሽን ሽግግር ዳይሬክተር ኦላና ሙቲ የውጭ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት መሰል የፈጠራ ሥራዎች አስተዋጽኦ አላቸው ብለዋል።
በዚህ ረገድ ቢሮው የፈጠራ ሥራን ለማሳደግ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጠዋል።
በሥራ ፈጠራ ጎልተው የወጡት ወጣቶች ሌሎች የፈጠራ ባለሙያዎች ሥራቸውን ወደ ተግባር እንዲቀይሩ በመንግሥት የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል፡፡
አሁን ላይ ለእነሱ የሚደረግላቸው ዓይነት ድጋፍ ለሌሎች መድረስ ከቻለ በርካታ ሥራ ፈጣሪዎችን ማውጣት ይቻላል ሲሉ ተስፋቸውን ገልጸዋል፡፡