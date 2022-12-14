በጅማ ከተማ 41 ኢንቨስትመንቶች ወደ ሥራ እየገቡ ነው

ጅማ (ኢዜአ) ታህሳስ 5/2015 በጅማ ከተማ በግንባታ ላይ ከነበሩ 65 ኢንቨስትመንቶች ውስጥ 41ዱ ወደ ሥራ እየገቡ መሆኑን የከተማው ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ገለጸ።
የጅማ ከተማ የኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አጃሂብ አባመጫ እንዳሉት በከተማው ወደ ሥራ እየገቡ ያሉ ባለሀብቶች 22ቱ በአገልግሎት፣ 12ቱ በማምረቻው ዘርፍ እንዲሁም በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው።
ባለሀብቶቹ በሆቴል አገልግሎት፣ በውሃ ማጣሪያ እና ዘይት መጭመቂያ ፋብሪካዎች እንዲሁም በግብርናው ዘርፍ እየተሰማሩ ስለመሆናቸው አቶ አጃሂብ አመልክተዋል።
እነዚህ ባለሀብቶች በአጠቃላይ 1 ነጥብ 23 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ሲሆን እስካሁንም ለ1 ሺህ 325 ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠራቸውን ገልጸዋል።
57 አዳዲስ ባለሀብቶችም በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለመሰማራት መዘጋጀታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል።
ወደ ሥራ እየገቡ ካሉ የጅማ ከተማ ባለሀብት መካከል አቶ እንደለ ታሲሳ በ170 ሚሊዮን ብር ያስገነቡት ሆቴል ከአንድ ወር በኋላ ተመርቆ ሥራ እንደሚጀምር ገልጸዋል።
በሆቴሉ የግንባታ ሂደት ከ500 በላይ የሥራ እድሎች መፍጠር ተችሎ እንደነበር አስታውሰው፣ “ሆቴሉ ሥራ ሲጀምር ከ200 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ እድል ይፈጥራል” ብለዋል።
በጅማ ከተማ የውሃ ማጣሪያ ፋብሪካ ያስገነቡት ባለሀብት አቶ ጊዲ ሉሌሳ በበኩላቸው፣ ለፋብሪካው መጋዘን ግንባታውና ለተለያዩ መሳሪያዎች 150 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉን ጠቁመው፣ “ምርት ለመጀመር የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ገጠማ ብቻ ይቀራል” ብለዋል።
ባለሀብቱ አክለውም ፋብሪካው በቀጣይ ወደ ምርት ሲገባ ከ200 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል ይፈጠራል ነው ያሉት።