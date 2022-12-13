ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጣና ስምምነት ተፈጻሚነት ቅድመ ዝግጅቶችን እያጠናቀቀች ነው- የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር

አዲስ አበባ (ኢዜአ)ታህሳስ 4/2015 ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጣና ስምምነት ተፈጻሚነት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችን እያጠናቀቀች መሆኑን የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ።
የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት መመስረቻ ሰነድ የአማርኛ ቋንቋ ትርጉሙ ዛሬ ይፋ ሆኗል።
የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የነፃ ንግድ ቀጣና ክፍል ኃላፊ አቶ ይታገስ ሙሉጌታ፣ ስምምነቱ የፓን አፍሪካዊነት አንዱ አካል በመሆኑ ኢትዮጵያ ፈርማ ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራች ነው ብለዋል።
“ፖን-አፍሪካዊነት እና የአፍሪካ አህጉራዊ ትስስርን ለማጎልበት” በሚል መንፈስ የተጠነሰሰው ስምምነቱ፣ የአጀንዳ 2063 የልማት ግቦችን ለማሳካት ወሳኝ እንደሆነ ተናግረዋል።
ስምምነቱ በብዙ ቋንቋዎች መተርጎሙ የግሉ ዘርፍ የንግድ ዝርዝር ግንዛቤ እንዲኖረው በማድረግ ወደ ተግባር እንዲገባና ተጠቃሚነቱን እንዲያረጋግጥ ያስችለዋል ተብሏል።
በኢትዮጵያም ሁሉም የንግድ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ስለ ስምምነቱ እና የነፃ ንግድ ቀጣና ፋይዳ በቅጡ እንዲረዱ እንደሚያግዝም እንዲሁ።
የአፍሪካ ሀገራት የተቀላጠፈ ቀጣናዊ ንግድን እንዲያከናወኑ በማድረግ ልማትን ለማረጋገጥ የሚያስችል በመሆኑ ኢትዮጵያ ለስምምነቱ ትግበራ ቁርጠኛ መሆኗን ገልፀዋል።
ለዚህም መንግሥት መልከ-ብዙ የኢኮኖሚ ሪፎርም እያደረገ መሆኑን ገልፀው፤ ቀጣናዊ የንግድ ትስስርን መፍጠር አንዱ ቁልፍ ጉዳይ ነው ብለዋል።
ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ተገማች ገበያ የማመቻቸት፣ ተጠቃሚነትና ተወዳዳሪነትን ለማሳደግ፣ እንዲሁም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ለመሳብ ዓይነተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ገልፀዋል።
ለተፈጻሚነቱም አስፈላጊ ዝርዝር ጉዳዮችን የማዘጋጀት ሂደት ሲከናወን መቆየቱን ገልጸው፤ በተያዘው ዓመት ሙሉ ቅድመ ዝግጅቶች እንደሚጠናቀቁ ተናግረዋል።
ለአብነትም የምርት ስሪት አገር ድርድር እና የታሪፍ ሰንጠረዥ ውል ዝግጅት እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይቶች ተደርገዋል ነው ያሉት።
ሁሉም ፈራሚ ሀገራት አስፈላጊውን ድርድር ካደረጉ በኋላ በአህጉር ደረጃ ተፈጻሚ መሆን እንደሚጀምርም አንስተዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ረዳት ፕሮፌሰር ማርታ በለጠ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያ የፓን አፍሪካዊነት አቀንቃኝ አገር በመሆኗ ነጻ የንግድ ቀጣናው ትግበራ መልከ ብዙ ጥቅሞች እንደሚኖሩት ገልጸዋል።
አፍሪካውያን የእርስ በርስ የንግድ ትስስራቸውን ማጠናከርና ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውን ለማጎልበት ሁነኛ ሚና እንደሚኖረው ጠቅሰዋል።
በአማርኛ ቋንቋ መቅረቡም ለስምምነቱ ተፈጻሚነት መሳለጥ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
በአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጣና ዋና ጽህፈት ቤት ከፍተኛ የህግ ባለሙያ ቤተልሄም አረጋ እንዳሉት፤ ከአህጉሪቱ ሀገራት መካከል 44ቱ ስምምነቱን ፈርመው አጽድቀዋል።
በርካታ አገራትም ለስምምነቱ ተግባራዊ መሆን አስፈላጊ ዝርዝር የድርድር ተግባራት እያቀረቡ መሆኑን ገልጸው፤ በአፍሪካ ቋንቋዎች መተርጎም ሌላኛው ተግባር ነው ብለዋል።
ይህም የሁሉንም የንግድ ማህበረሰብ አሳታፊነት በማረጋገጥ ተግባራዊነቱን ማፋጠን እንደሚያግዝ በመጠቆም።