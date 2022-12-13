ስደተኞችን ተቀብለው ባስጠለሉ ሀገራት ለሚደርሰው ተጽኖ ምላሽ ለመስጠት እየተተገበረ ያለው ፕሮጀክት ተጨባጭ ውጤት እያስገኘ ነው

ጋምቤላ(ኢዜአ) ታህሳስ 04 ቀን 2015 በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ስደተኞችን ተቀብለው ባስጠለሉ ሀገራት እየተተገበረ ያለው የስደተኞች ተጽኖ ምላሽ ፕሮጀክት ተጨባጭ ውጤት እያስገኘ መሆኑ ተገለጸ።
11ኛው የምስራቅ አፍሪካ የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት ስትሪንግ ኮሚቴ ስብሰባ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ተጀምሯል።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት (ኢጋድ) ተወካይ ዶክተር ሙሀመድ ኢልዱማ በስብሰባው ላይ እንዳሉት፤ በተለይም በርካታ ስደተኞችን ባስጠለሉት ኢትዮጵያ፣ ጂቡቲ፣ ኬኒያና ኡጋንዳ ከ5 ነጥብ 8 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የአካባቢው ማህበረሰብና ስደተኞች ተጠቃሚ የሆኑባቸው የልማት ፕሮጀክቶች መተግበራቸውን ተናግረዋል።
በሀገራቱ በፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ዙር የትግበራ ምዕራፍ የአካባቢው ማህበረሰብና ስደተኞች ተጠቃሚ ያደረጉ የትምህርት፣ የመንገድ፣ የውሃ፣ የጤናና ሌሎች የመሰረተ ልማት አውታሮችን ተደራሽ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል።
በቀጣይ ሊተገበር በታሰበው ሁለተኛ ዙር የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት የአካባቢውን ህብረተሰብና ስደተኛውን ይበልጥ ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻልባቸው እድሎች መኖራቸውን ጠቁመዋል።
የኢጋድ የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት ስትሪንግ ኮሚቴ ልምዶችንና ተሞክሮችን በመለዋወጥ የፕሮጀክቱን ትግበራ ውጤታማ ለማድረግ ሊሰራ ይገባል ያሉት ተወካዩ፤ ኢጋድ ለፕሮጀክቱ ስኬት ትብብሩን የሚያጠናክር ይሆናል ብለዋል።
የግብርና ሚኒስትር ተወካይ አቶ አበራ ሙላት በበኩላቸው ፕሮጀክቱ የአካበቢው ማህበረሰብና የስደተኞች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ለማሻሻል ያለመ ነው ብለዋል።
በዚህም እየተተገበረ ባለው የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት የአካባቢውን ማህበረሰብና የስደተኞችን ህይወት የሚለውጡ የልማት ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
በቀጠይም ፕሮጀክቱን እየተገበሩ ከሚገኙት አባል ሀገራት ተሞክሮዎችና ልምዶችን በመውሰድ መስኖን ጨምሮ ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎች እንደሚከወኑ ገልጸዋል።
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ፕሮጀክቱ ስደተኞች በተጠለሉባቸው አራት ወረዳዎች ለተፈጠሩት ተጽዕኖዎች ምላሻ በመስጠት ረገድ ውጤታማ ነው ብለዋል።
ለፕሮጀክቱ ውጤታማነት የክልሉ መንግስት ከፕሮጀክቱ ስትሪንግ ኮሚቴ ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በግብርና ሚኒስትር የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ብሔራዊ አስተባባሪ አቶ ንጋቱ ቦጋለ ፤ ባለፉት አምስት ዓመታት ፕሮጀክቱ ስደተኞችን ባስጠለሉ አምስት ክልሎች ስር በሚገኙ 16 ወረዳዎች ሲተገበር መቆየቱን ተናግረዋል።
ፕሮጀክቱ በነበረው የአምስት ዓመት ቆይታ በ100 ሚሊዮን ዶላር 225 ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ በርካታ የጤና፣ የመንገድ፣ የውሃ፣ የመስኖ፣ የአካባቢ ጥበቃና ሌሎች የልማት ስራዎች በማከናወን የአካባቢውንና የስደተኞች ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል።
በቀጣይ ሊተገበር በታሰበው ሁለተኛ ዙር የተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት ከመጀመሪያው ምዕራፍ በተሻለ መልኩ ወደ ትግበራ ምዕራፍ ለመግባት ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል።