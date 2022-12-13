የኤሌትሪክ ባለሙያ የመሆን ህልመኛው የአርጀንቲናና ክሮሺያ ጨዋታ የመሐል ዳኛ ዳንኤሌ ኦርሳቶ ማናቸው?

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ታህሳስ 4/2015 በኳታር አስተናጋጅነት እየተካሄደ የሚገኘው 22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ ዛሬ 24ኛ ቀኑን ይዟል።
አራት አገራት በቀሩበት የፊፋ ዓለም ዋንጫ ከምሽቱ 4 ሰአት 80 ሺህ ተመልካች በሚያስተናግደው ሉሳይል ስታዲየም አርጀንቲና እና ክሮሺያ የሚያደርጉት የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በጉጉት ይጠበቃል።
የ47 ዓመቱ ጣልያናዊ ጎልማሳ ዳንኤሌ ኦርሳቶ ጨዋታውን በመሐል ዳኝነት ይመሩታል።
የዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር (ፊፋ) በዘንድሮው ዓለም ዋንጫ 36 ዋና ዳኞች፣69 ረዳት ዳኞች እና 24 የቪዲዮ ረዳት ዳኞች እንዲያጫውቱ መመደቡ ይታወቃል።
ከዋና ዳኞቹ መካከል ጣልያናዊው ዳንኤሌ ኦርሳቶ ይገኙበታል።
ዳንኤሌ ኦርሳቶ እ.አ.አ ሕዳር 23,1975 በቬኔቶ ግዛት ሞንቴቺዮ ማጊኦር ከተማ ተወለዱ።
ኦርሳቶ በልጅነታቸው መብራት እንዴት ብርሃን ይሰጣል? የሚለውን ጉዳይ ለማወቅ የነበራቸው ጉጉት የኤሌትሪክ ባለሙያ የመሆን ተስፋን ጫረባቸው።
“ልጅ እያለሁ እንዴት መብራት ሊለፈጠር ቻለ? የሚለው ነገር የኤሌትሪክ ባለሙያ የመሆን ሕልም እንዲኖረኝ አድርጓል ” የሚሉት ኦርሳቶ ትሪሲኖ በሚባል የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት በሙያው ስልጠና ወሰድኩኝ ስራም አገኘሁ።” በማለት ለጣልያኑ ዕለታዊ ጋዜጣ ኮሪዬር ዴል ቬንቶ ጋዜጣ በአንድ ወቅት በሰጡት አስተያያት ይገልጻሉ።
“የስራዬ የመጀመሪያ ቀን ሰማያዊ የባለሙያ ልብስ በመልበስ የኤሌትሪክ ዕቃዎች መያዣ ሳጥን ይዤ ከቤቱ ወጣሁኝ፤ ጓደኞቼ ወደ ስራ ቦታ እንዲያደርሱኝ እየጠበኩኝ ነበር። እነሱን እየጠበኩበት ባለሁበት ወቅት ለራሴ በቃ ሕልሜን አሳካሁኝ ብዬ ነገርኩት” ሲሉ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ይገልጻሉ።
ይህን ሕልማቸውን እውን የማድረግ ጉዟቸውን ቢጀምሩም ዘለቄታ አልነበረውም።
ይሁንና አብሯቸው ያደገና የስራ ባልደረባቸው የሆነ ወዳጅ የእግር ኳስ ዳኝነትን ላይ እንዲያተኩሩ በማበረታት ወደ እግር ኳስ ጨዋታ መሪነት እንዲመጡ አደረጋቸው፤ የዳኝነት ስልጠናም መውሰድ ጀመሩ።
ዳንኤል ኦርሳቶ የዳኝነት ቆይታቸውን አሐዱ ብለው የጀመሩት እ.አ.አ በ1998 በጣልያን የእግር ኳስ ሊግ ሶስተኛ እርከን(ሴሪ ሲ) ነበር።
በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከታችኛው እርከን በመነሳት በጣልያን ሴሪ አ ወደ ማጫወት ተሸጋገሩ።
በጣልያን ሴሪ አ በ100ዎች የሚቆጠሩ ጨዋታዎች በመሐል ዳኝነት የመሩት ዳንኤሌ ኦርሳቶ በአውሮፓ ክብር ከሚሰጣቸው ዳኞች መካከል አንደኛው ሲሆኑ በጨዋታ ሜዳ ውስጥ የሚያሳዩት ጥብቅ ዲሲፕሊንና በግል ስብዕናቸው ይታወቃሉ።
እ.አ.አ በ2010 የዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ማህበር(ፊፋ) ዳኛ ከሆኑ በኋላ ትላልቅ የሚባሉ ጨዋታዎችን መምራት ችለዋል።
እ.አ.አ በ2020 በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ባየር ሙኒክ ፓሪሰን ጀርሜን 1 ለ 0 በማሸነፍ ዋንጫ ያነሳበትን ጨዋታ እሳቸው ከመሯቸው ውስጥ ይገኝበታል።
ሩሲያ እ.አ.አ በ2018 ባሰናዳችው 18ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ በረዳት ዳኝነት እንዲሁም እ.አ.አ በ2020 በተካሄደው 16ኛው የአውሮፓ ዋንጫ በዋና ዳኝነት መርተዋል።
በኳታር አስተናጋጅነት እየተካሄደ በሚገኘው 22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ ሕዳር 11 ቀን 2015 ዓ.ም አዘጋጅ ኳታር በኢኳዶር 2 ለ 0 የተሸነፈችበትን የዓለም ዋንጫ መክፈቻ ጨዋታ በመሐል ዳኝነት አጫውተዋል።
በምድብ ሶስት አርጀንቲና ሜክሲኮን 2 ለ 0 ያሸነፈችበትን ጨዋታ የመሩ ዋና ዳኛም ነበሩ። በሁለቱ ጨዋታዎችም 11 ቢጫ ካርዶችን መዘዋል።
የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ማህበር(ፊፋ) ዛሬ በአርጀንቲና እና ክሮሺያ መካከል የሚካሄደውን ተጠባቂ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ እንዲመሩም ኃላፊነት ሰጥቷቸዋል።