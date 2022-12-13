የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች የሥነ ተዋልዶ ጤና ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መሥራት እንደሚገባ ተጠቆመ

ታህሳስ 04/2015(ኢዜአ) የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች የሥነ ተዋልዶ ጤና ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መሥራት እንደሚገባ ኒያ ፋውንዴሽን ገለጸ።
“ለኦቲዝም አካታች ፖሊሲዎች፣ የሕግ ማዕቀፎችና የሥነተዋልዶ ጤና መብቶች በኢትዮጵያ” በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ አውደ ጥናት ተካሂዷል።
የፋውንዴሽኑ የካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ኃላፊ ሄኖክ ኃይሉ እንደገለጹት የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ዜጎች ዕድሜያቸው እየጨመረ ሲመጣ የሥነ ተዋልዶ ጤና ትምህርት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መሥራት ይገባል ።
የአእምሮ ዕድገት ውስንነት እክል ያለባቸው ወገኖች የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያግዙ የማስተማሪያ መሳሪያዎች ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በመዘጋጀት ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
የችግሩ ተጠቂዎች እንደማንኛውም ሰው ራሳቸውን የመተካት፣ ቤተሰብ የመመሥረት ፍላጎት እንዳላቸው ጥናቶች እንደሚያሳዩ አቶ ሄኖክ አስረድተዋል።
በመሆኑም እነዚህ የማህብረሰብ ክፍሎች በፈቃዳቸው ቤተሰብ መመሥረት ስለሚችሉበት ሁኔታ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቅሰዋል።
የኒያ ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ኢሌኒ ዳምጠው ህጎቹ ክፍተት ቢኖርባቸውም ተቋማቸው 12 የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው ወጣቶችን በጆይ ኦቲዝም ማዕከል በማሰልጠን ከጥቅምት ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በተቋሙ ስራ መጀመራቸውን ተናግረዋል።
የወጣቶቹ ስራ መጀመር ለሌሎች የጉዳቱ ሰለባዎች አርአያ እንደሚሆንም ወይዘሮ ዕሌኒ ተናግረዋል።
የአእምሮ ዕድገት ውስንነት ያለባቸው 71 ወጣቶች በተቋሙ ድጋፍ ትምህርት እየተከታተሉ መሆኑንም አመላክተዋል።