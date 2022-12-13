ስልጠናው ከችግሮች በመማር የሀገራችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ አቅማችንን አጎልብቶልናል – የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች

ሀዋሳ (ኢዜአ) ታህሳስ 4/2015 ስልጠናው ከችግሮች በመማር በሀገሪቱ እየተመዘገቡ ያሉ ውጤቶችን ለማስቀጠልና ብልጽግናን ለማረጋገጥ አቅማቸውን እንዳጎለበተላቸው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ።
“አቅምን በውጤት ፈተናን በሰኬት” በሚል ሰነድ ላይ በየደረጃው ላሉ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በሀዋሳ ከተማ ሲሰጥ የቆየው ስልጠና ተጠናቋል።
የስልጠናው ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ባለፉት ሁለት ዓመታት ሀገሪቱ ከውስጥና ከውጭ የገጠሟትን ፈተናዎች ወደ መልካም መለወጥ የተቻለበት መሆኑን ተናግረዋል።
ዶክተር ነመራ ገበየሁ በስልጠናው ከተሳተፉ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ ሲሆኑ ስልጠናው በጸጥታና ሰላም እንዲሁም በልማት ረገድ ባጋጠሙ ችግሮችና ፈተናዎች፤ በቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ የተሟላ ግንዛቤ እንዲኖረን ያደረገ ነው ብለዋል።
የነበሩ ክፍተቶች በማረም የተጀመሩ ለውጦችን አጠናክሮ ለማስቀጥል የሚያስችል ትምህርት ማግኘታቸውንም ተናግረዋል።
ሌላው የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አምባሳደር ምስጋናው አረጋ በበኩላቸው ሀገራችን በፈተና ውስጥ ሆና ያስመዘገበቻቸው ድሎች ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው ናቸው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ ፈተናዎችን ተቋቁማ ያገኘቻቸው ድሎች በልማት፣ በሀገራዊ ምክክር ፣በሀገረ መንግሰት ግንባታና በቀጣይ መተኮር ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ከስልጠናው የተሟላ ግንዛቤ ማግኘታቸውን ነው የገለጹት።
ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ ተግባራት ለስኬት ያበቁ ምክንያቶችን በመለየት ያንን ጠብቆ ለመቀጠል ስልጠናው ግንዛቤ እንደፈጠረላቸው የተናገሩት ደግሞ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ ሞላ ንጉስ ናቸው።
በስኬቶቻችን ውስጥ በርካታ ፈተናዎች ገጥመውን ነበር ያሉት አቶ ሞላ፤ ስልጠናው እነዚህን በመለየት መስል ፈተናዎችን ተቋቁሞ በማለፍ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
ስልጠናው ነባራዊ ሁኔታውን ያገናዘበና ፈተናዎቻችንን ተሻግረን ለውጥ ማምጣት እንችላለን በሚል እሳቤ ወደ ስራ እንድንገባ አቅም የፈጠረልን ነው ያሉት ደግሞ ሌላው ከፍተኛ አመራር ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ናቸው።
በሀገር ላይ ምንም ዓይነት ፈተና ቢያጋጥም ጠንክሮ ሰርቶ በማለፍ የብልጽግና ጉዞን ለማስቀጠል ርብርብ ማድረግ እንደሚገባ ተረድተንበታል ነው ያሉት።
በፈተና ውስጥ ድል እንዳለ የተረዱበትና የጋራ መግባባት የፈጠሩበት ስልጠና መሆኑንም ተናግረዋል።
የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የስልጠና ዘርፍ ሀላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ እንደ ሀገር ሆነ በዓለም ደረጃ ባሉ ጉዳዮች ላይ በየደረጃው ያለው አመራር መረጃ አግኝቶ የተቀራረበ ዕውቀትና ግንዛቤ እንዲፈጥር ታስቦ ስልጠናው መዘጋጀቱን አስረድተዋል።
በቀጣይ በሚኖሩ ተልዕኮዎች ላይ ብቁ ሆኖ አመራር በመስጠት፣ በመፈጸምና ውጤት ለማምጣት ስልጠናው ስንቅ እንደሚሆንም ገልጸዋል።
ከስልጠና አንጻር ዓላማውን ያሳካንበት ትልቅ አቅም የተፈጠረበት ፤አመራሩ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት ያሉ አቅሞችን በማስተባበር ለመስራት እንደሚያስችለው አስታውቀዋል።
እንዲሁም ፓርቲውና መንግስት ስህተቶች ናቸው ብለው ያስቀመጧቸውን የጸጥታና የደህንነት ጉዳዮች ላይ፤ ሌብነትን በመከላከል ዙሪያ ከህዝቡ ጋር በመሆን ወደ ስራ የሚያስገባ አቅም መፍጠር መሆኑንም አክለዋል።
ለመካከለኛና ዝቅተኛ አመራር ስልጠናው መሰጠቱ እንደሚቀጥልም ነው ያመላከቱት።