ሙስና የሀገር ዕድገትን ስለሚጎትት ከመንግስት ጎን ሆነን ድርጊቱን አንታገላለን—የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች

ሀዋሳ (ኢዜአ)- ታህሳስ 4/2015 ሙስና የሀገር ዕድገትን በመጎተት ህዝብን ለድህነት ስለሚዳርግ ከመንግስት ጎን በመቆም በጽኑ እንታገላለን ሲሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለፁ።
የሀገር ስጋት የሆነውን ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል መንግስት በቅርቡ ጸረ ሙስና ግብረ ሀይል በማቋቋም ወደሥራ መግባቱ ይታወቃል።
ሙስናን አስመልክቶ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት የኦሮሞ አባገዳዎች ኀብረት ፀሐፊ አባገዳ ቱለማ ጎበና ሆላአሬሶ “ሙስናና ብልሹ አሰራር ፀረ እድገት ናቸው፤ ሀገርንም ከልማት ይጎትታሉ” ብለዋል።
በተለይ በመንግስት በሚከናወኑ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሙስና ተግባር እንደሚፈጸም የአደባባይ ምስጢር እየሆነ መምጣቱን ነው አባገዳው የተናገሩት።
ሌብነት የሀገርን እድገት በመጎተት የህዝብ ተጠቃሚነትን ከመጉዳት ባለፈ በየአካባቢው ሥርዓት አልበኝነት እንዲነግስ ስለሚያደርግ መቆምና መወገዝ እንዳለበትም ገልጸዋል።
በኦሮሞ አባገዳ ሥርዓትም ሙሰኝነት አጥብቆ የተከለከለ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመቆም ድርጊቱን በፅናት መታገል እንዳለበት ጠቁመው፣ ለእዚህም የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
መንግስት ሙስናን ለመከላከል የያዘው አቋም እንደሚደነቅ የገለጹት ደግሞ የአፋር ክልል የሀገር ሽማግሌ አቶ አብቶ ሙካ ናቸው።
“በመንግስት ጥረት ብቻ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ማስቀረት ስለማይቻል ሁላችንም ከመንግስት ጎን ሆነን ድርጊቱን በጽኑ ልንታገለው ይገባል” ብለዋል።
“ያላግባብ የሚበለጽጉ አካላትን አይተን እንዳላየ በዝምታ ማለፍ ሊበቃን ይገባል” ያሉት አስተያየት ሰጪው፣ ሌቦችን ለመንግስት አሳልፎ በመስጠት የፀረ ሙስና ትግሉን ማቀጣጠል እንደሚገባ ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ አስተዳደር የኮልፌ ቀራንዮ አፈ ጉባዔ ጌጢቱ ሲሳይ በበኩላቸው ሙስናና ብልሹ አሰራር ኢፍትሃዊነትን እንደሚያነግስ ገልጸዋል።
በዜጎች መካከል ያለውን ወንድማማችነትና ህብረት የሚሸረሽር ተግባር በመሆኑም ድርጊቱን ማስቆም የሚቻለው በጽናት በመታገል መሆኑንም አመልክተዋል።
ሙስናን መታገል ከራስ እንደሚጀምር የጠቆሙት አፈ ጉባኤዋ፤ “ሙስና አደራን አለመጠበቅ፣ እምነትን ማጉደል እና አገልግሎትን በጉቦ፣ በምልጃና በአድሎ መስጠትን ያካትታል” ብለዋል።
አሁን ላይ መንግስት ሙስና በሀገር ዕድገትና ልማት ላይ የሚያስከትለውን ከፍተኛ አደጋ በመገንዘብ ጠንካራ የጸረ ሙስና ዘመቻ መጀመሩ ተገቢና እንደሚደግፉትም ተናግረዋል።
ህብረተሰቡም መብቱን በገንዘብ ከመግዛት በመቆጠብ ሙሰኞችን ለመታገል አቋም ይዞ ሊሰለፍ እንደሚገባው ገልጸው፣ “በየደረጃው ያለን አመራሮችም ህዝብን በቅንነት ለማገልገል የገባነውን ቃል ልናከብር ይገባል” ብለዋል።
ወይዘሮ ጌጢቱ እንዳሉት ማንኛውም የመንግስት ባለስልጣንና ሠራተኛ የማይገባ ጥቅም ለማግኘት ሲል የተሰጠውን ስልጣንና የሕዝብ አደራ ያላግባብ ሲጠቀም መቃወምና ማጋለጥ ከህብረተሰቡ ይጠበቃል።