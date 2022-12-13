ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ “የአፍሪካ የላቀ አመራር’’ ሽልማትን በማግኘታቸው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ደስታቸውን ገለፁ

ታህሳስ 4/2015 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄን አስመልክቶ ላሳዩት በሳል እና ድንቅ አመራር “የአፍሪካ የላቀ አመራር’’ ሽልማት ስለተበረከተላቸው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ደስታቸውን ገለጹ።
“ፈተና ቢበዛም ከፈተናው በመላቅ መሪያችን በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትጓዝ አስችለዋል” ነው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በመልእክታቸው።
ከንቲባዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የአረንጓዴ ዐሻራ ንቅናቄን አስመልክቶ ላሳዩት በሳል እና ድንቅ አመራር “የአፍሪካ የላቀ አመራር’’ ሽልማት ስለተበረከተላቸው እንኳን ደስ አለንም ብለዋል።
“ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትጓዝ እና ብልፅግናችን እውን እንዲሆን ተግብረው በማስተማር፣ የተናገሩትን በመሆን፣ ታላላቅ ትልሞችን በመንደፍ እና ወደመሬት በማውረድ፤ አቅም በመሰብሰብ እና በማስተባበር እያሳዩ ላሉት ተምሳሌታዊ አመራር ከልብ እናመሰግናለን።” ነው ያሉት በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልዕክት።