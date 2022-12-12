በጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች በ114 ሚሊዮን ብር ወጪ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ግንባታ እያካሄደ መሆኑን የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጅ ቢሮ ገለጸ

ባህር ዳር (ኢዜአ) ታህሳስ 3/2015 በጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች በ114 ሚሊዮን ብር ወጪ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጅ ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ወንዳጥር መኮንን ለኢዜአ እንደገለጹት፣ በክልሉ ከ1 ሺህ 400 በላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት በጦርነቱ በመውደማቸው ህብረተሰቡ ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጧል።
ችግሩን ለመፍታት እስካሁን በተደረገ እንቅስቃሴም ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሥራ በማከናወን በጊዜያዊነት ችግሩን ለመፍታት ጥረት ማደረጉን ነው የገለጹት።
በአሁኑ ወቅትም ጉዳት በደረሰባቸው ዞኖች ስር በሚገኙ 31 ወረዳዎች በእያንዳንዳቸው አንድ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት መልሶ ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
አቶ ወንዳጥር እንዳሉት ሥራው ቢሮው ከክልሉ መልሶ ማቋቋምና ግንባታ ፈንድ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የሚያካሂዱት የመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታ አካል ነው።
ለእዚህም ከ114 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መያዙንም ነው ያስረዱት።
በጀቱን በውጤታማነት መንገድ ሥራ ላይ ለማዋል የግንባታ ሥራውን ለክልሉ የልማት ድርጅቶች፤ የክትትልና ቁጥጥር ሥራውን ደግሞ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች መሰጠቱን ገልጸዋል።
አቶ ወንዳጥር እንዳሉት የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶቹ ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲገነቡና በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ይደረጋል።
“በቀጣይም ከረጂ ድርጅቶች፣ ከባለሀብቶች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባበር የወደሙና የተበላሹ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማትን በማስጠገንና በአዲስ በመተካት ለአገልግሎት ለማብቃት በቁርጠኝነት ይሰራል” ብለዋል።
ግንባታ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ያለው ማህበረሰብ በሀሳብ፣ በጉልበት እና በቁሳቁስ በማገዝ የባለቤትነት ሚናውን እንዲወጣም አሳስበዋል።
በክልሉ በጦርነቱ ወድመው የነበሩ የውሃ ተቋማትን መልሶ በመጠገን ከ2 ነጥብ 2 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የንፁህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለ ቀደም ሲል መዘገቡ የሚታወስ ነው።