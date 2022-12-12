የሲሚንቶ እጥረትና የዋጋ መናር የግንባታ ስራችንን እያስተጓጎለው ይገኛል- ባለሀብቶች

ጋምቤላ ታህሳስ 3/2015 (ኢዜአ ) የሲሚንቶ እጥረትና የዋጋ ንረት የግንባታ ስራችንን እያስተጓጎለው ነው ሲሉ በጋምቤላ ከተማ ባለሀብቶች ገለጹ።
በከተማው ከተሰማሩ ባለሃብቶች መካከል አቶ ዘገዬ ተስፋው ለኢዜአ እንደገለጹት የሲሚንቶ እጥረትና የዋጋ ንረት የጀመሩትን የሆቴል ህንፃ ግንባታ እንዳያጠናቅቁ አድርጓቸዋል።
ስሚንቶ በመንግስት በኩል እንደሚቀርብና ችግሩ እንደሚፈታ ቢገለጽም በስርጭቱ ላይ የደላሎች እጅ በመኖሩ ምክንያት ችግሩ ሊቃለል አለመቻሉንና በአሁኑ ወቅት የአንድ ኩንታል ሲሚንቶ ዋጋም 2 ሺህ 500 ብር መድረሱን አመልክተዋል።
ካለፈው ዓመት ጀምሮ በተከሰተ የሲሚንቶ ዋጋ መጨመር ምክንያት የሆቴል ግንባታ ስራቸው ላይ ችግር መፍጠሩን የገለጹት ደግሞ ሌላው ባለሃብት አቶ ሰለሞን ማሞ ናቸው።
መንግስት በሲሚንቶ አቅርቦት ጣልቃ በመግባት ችግር እየፈጠሩ ያሉ ደላሎችን በማስወጣት ገዥና ሻጭ በቀጥታ የሚገናኙበትን ሁኔታ በመፍጠር የዋጋ ንረቱን ሊያስተካክል ይገባል” ብለዋል።
በግንባታ ስራ የሚተዳደሩት አቶ አብራሃም አበበ በበኩላቸው በሲሚንቶና ሌሎች የግንባታ ግብዓቶች እጥረትና ዋጋ መጨመር ጋር ተያይዞ በተፈጠረ የግንባታ ስራ መቀነስ ለስራ አጥነት መዳረጋቸውን ተናግረዋል።
ከስራቸው በመስተጓጎላቸው ምክንያት የቤት ኪራይ ለመክፈልም ሆነ ቤተሰቦቻቸውን ለማስተዳደር መቸገራቸውን ጠቁመው “መንግስት በዘርፉ የሚታየውን ችግር በፍጥነት መፍታት አለበት ” ብለዋል።
የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኢንጅነር ኡሌሮ ኦፒዮ በጉዳዩ ዙርያ በሰጡት ምላሽ አሁን ላይ በጋምቤላ ከተማና አካባቢው የተከሰተው የሲሚንቶ እጥረት በወረፋ ምክንያት አቅርቦቱና ፍላጎቱ ሊጣጣም ባለመቻሉ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ በወር 87 ሺህ ኩንታል ሲሚንቶ ወደ ክልሉ እንዲገባ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር የተደለደለ ቢሆንም በወረፋ ምክንያት እስካሁን እየቀረበ ያለው ከ33 ሺህ ኩንታል በታች መሆኑን ተናግረዋል።
በዘርፉ የሚንቀሳቀሱ ዳላሎች ላይ የተጠናከረ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ በሲሚንቶ ዋጋ ሆነ አቅርቦት ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለማቃለል እተየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።