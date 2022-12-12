ክልሉ ለበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው – የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ

ሐረር (ኢዜአ) ታህሳስ 03/2015 ለፉት ሶስት ዓመታት በስንዴ ልማት ላይ የተገኙትን ተሞክሮዎች በማስፋት ዘንደሮ የተሻለ ምርት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ገለጸ።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በዘንድሮው በጋ ወራት ከ26ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ስንዴን ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የገለጸው ደግሞ የዞኑ ግበርና ጽህፈት ቤት ነው።
የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ሃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ እና ሌሎች የክልልና ዞን አመራሮች በተገኙበት በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ሀረማያ ወረዳ ኢፋ ኦሮሚያ ቀበሌ የበጋ መስኖ ስንዴን በዘር የመሸፈን ስራ ተካሂዷል።
በዘር የመሸፈን ስራው ላይ የተገኙት የክልሉ ግብርና ቢሮ ሃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹ እንዳሉት የክልሉ መንግስት በስንዴ ልማት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
በተለይ ባለፉት ሶስት ዓመታት በስንዴ ልማት ላይ የተገኙትን ተሞክሮዎች በማስፋፋት ዘንድሮ የተሻለ ምርት ለማግኘት እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በክልሉ የታቀደው የስንዴ ምርት ውጤታማ እንዲሆንም የመስኖ ውሃ አማራጭ የመለየት፣ የምርት ግብዓት አቅርቦትና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀው ዘር የመሸፈን ስራዎች በስፋት አየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
የምርት ማሳደጊያ ግብዓት በበቂው እየቀረበ መሆኑን የገለጹት ሃላፊው፤ በአሁኑ ወቅት ከ40ሺህ በላይ የውሃ መሳቢያ ሞተሮች ለአርሶ አደሩ መሰራጨቱን በማሳያነት አንስተዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጌታሁን ንጋቱ በበኩላቸው በዞኑ በዘንድሮ በጋ ወራት ከ26 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ስንዴን በመስኖ ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ ነው።
ከዚህ ውስጥም እስካሁን ከ63 በመቶ በላይ መሬት በዘር መሸፈኑንና ቀሪው እስከ ታህሳስ 10 ቀን ድረስ ሙሉ ለሙሉ በዘር እንደሚሸፈን ተናግረዋል።
በዞኑ ሁሉም ወረዳዎች እየተከናወነ በሚገኘው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከ1 ነጥብ 7 ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅትም በዞኑ እየተከናወነ የሚገኘው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ስራ በተሳካ ሁኔታ እየሄደ ነው ብለዋል።
አምና በወረዳቸው በ3 ቀበሌ ውስጥ በ20 ሄክታር ስንዴን በመስኖ ማልማት መጀመራቸውን የተናገሩት ደግሞ የሀረማያ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሽኩሪ መሀመድ ናቸው።
በወቅቱም የለማውን ስንዴ ለሞዴል አርሶ አደሮች፣ ለልማት ሰራተኞችና ለሌሎችም በማስጎብኘት በተገኘው ልምድ ዘንድሮ በ19 ቀበሌ 500 ሄክታር መሬት ታርሶ በዘር እየተሸፈነ እንደሚገኝ ተናግረዋል።