የመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ሚኒስቴር ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል 150 የውሃ ፓምፖችን ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 03/2015 የመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ሚኒስቴር ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል 150 የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን ድጋፍ አደረገ።
የመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ፤ ለክልሉ ምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ አስረክበዋል።
በርክክቡ ወቅት መልዕክት ያስተላለፉት ሚኒስትሯ፤ የውሃ ፓምፖቹ ድጋፍ በአገር አቀፍ ደረጃ በምግብ ራስን ለመቻል ለሚደረገው ጥረት ሚና ይኖራቸዋል ብለዋል።
በበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት ለሚከናወኑ የግብርና ሥራዎችም ትልቅ ትርጉም እንዳላቸው ጠቅሰው፤ ለሁሉም ክልሎች ከ4 ሺህ በላይ የውሃ መሳቢያ ፓምፖች በሥርጭት ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረገው ጥረት የመስኖ ልማት ትልቅ ውጤት እየተመዘገበበት መሆኑን ጠቅሰው፤ በሚኒስቴሩ በኩል የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን ተናግረዋል።
ለክልሎች የመስኖ ሥራ አጋዥ የሆኑ ፓምፖችን ከመደገፍ ባለፈ የቴክኒክ ድጋፍ አገልግሎትም ይቀጥላል ብለዋል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ፤ ለመስኖ ልማት የሚያግዙ የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን በመለገስ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ሚኒስቴር ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
በክልሉ እየተከናወነ ያለውን የመስኖ ሥራ በማገዝ በኩል የውሃ ፓምፖቹ ትልቅ እገዛ የሚያደርጉ መሆኑን ጠቁመው፤ በዚህ ዓመት በክልሉ 18 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ የማልማት ዕቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
በክልሉ ሰፊ መሬትና እምቅ የተፈጥሮ ኃብት ቢኖርም ሳይሰራበት መቆየቱን አስታውሰው ከለውጡ በኋላ ግን በርካታ ውጤቶች መመዝገብ ጀምረዋል ብለዋል።
በመሆኑም በቀጣይ የክልሉን ሕዝብ በልማት ተሳታፊና ተጠቃሚ በማድረግ የሚከናወኑ ተግባራት ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን አረጋግጠዋል።