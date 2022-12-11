በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ፆታዊ ጥቃት ለመከላከል የድርሻችንን እንወጣለን – የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት

ደሴ ታህሳስ 2/2015(ኢዜአ) በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ፆታዊ ጥቃት በዘላቂነት ለመከላከል የየድርሻችንን እንወጣለን ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ገለፁ፡፡
የዘንድሮው የነጭ ሪቫን ቀን የምክር ቤት አባላት፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዮች ሴክተር አባላትና የስራ ሃላፊዎች፣ የጤናው ዘርፍ ተወካዮች፣ በተገኙበት በተለያየ መርሃ ግብር በደሴ ከተማ ተከብሯል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና፣ ማህበራዊ ልማት፣ ባህልና ስፖርት ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ቤቴልሄም ላቀው በመድረኩ እንደገለጹት በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ፆታዊ ጥቃት የማህበረሰቡ የጋራ ህመም መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ጥቃት ፈጻሚዎች ተገቢውን የእርምት ቅጣት አለማግኘታቸው፣ የቅንጅት ክፍተትና የትኩረት ማነስ ችግሩ መቀነስ እያሳየ እንዳልሆነ ያሳያል ብለዋል።
ሴቶች ከደረሰባቸው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ፈጥነው እንዲያገግሙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት እንዲስፋፉ በትኩረት መሰራት እንደሚገባም አሳስበዋል።
እንዲሁም ሴቶችን ከፆታዊ ጥቃት ለመከላከልና ጥቃት አድራሾችን ለማስተማር የወጡ ህጎች እንዲተገበሩና አንዳንዶችም እንዲሻሻሉ ቋሚ ኮሚቴው የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በመሆኑም በሴቶች ላይ የሚደርስውን ፆታዊ ጥቃት ለመከላከል የባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ አሰራር እንዲጎለብትና አጥፊዎችም ለህግ ቀርበው ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የድርሻችንን እንወጣለን ብለዋል።
በምክር ቤቱ የሴቶች ተመራጭ ኮከስ ሰብሳቢ ወይዘሮ ኪሚያ ጁንዲ በበኩላቸው በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በመከላከል የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ሁሉም በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ብለዋል፡፡
በኮከሳቸው በአቅም ግንባታ፣ ግንዛቤ ፈጠራና መከላከል ላይ በልዩ ትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ጠቁመው፤ ድርጊቱ ሲፈጸምም አጥፊዎች ለህግ እንዲቀርቡና በጥፋታቸው ልክ ቅጣት እንዲየገኙ እየተረባረብን ነው ብለዋል፡፡
ምክር ቤቱ የወጡ ህጎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል ያሉት ሰብሳቢዋ፤ ተጠያቂነትም እንዲሰፍን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
”በሴቶች ላይ እየተፈጸመ ያለው ጾታዊ ጥቃት ከስነ ልቦና ጫና በተጨማሪ በጤናቸው ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው” ያሉት ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ዳይሬክተር ወይዘሮ ፋጡማ ሰይድ ናቸው፡፡
ሚኒስቴሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር ጥቃቱን ከመከላከል ባለፈ የጥቃቱን ሰለባዎች በአንድ ማዕከል በማከም፣ በስነ ልቦና በመጠገን እንዲያገግሙ እያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
አሁንም በሴቶች ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት እየጨመረእንጂ እየቀነሰ እንዳልሆነ የገለፁት ደግሞ በደሴ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች አንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ማዕከል አስተባባሪ ሲስተር መዲና ወርቅነህ ናቸው፡፡
በማዕከሉ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን አንድ ሺህ 231 ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ወደ ማዕከሉ መጥተው የህክምናና የስነ ልቦና አገልግሎት እያገኙ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ለ16 ቀናት በተለያዩ መርሃ ግብሮች የሚከበረው የነጭ ሪቫን ቀን በደሴም ተጎጂዎችን በመጎብኘት፣ በፓናል ውይይትና ሌሎች ዝግጅቶች አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ የምክር ቤት አባላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ተከብሯል።