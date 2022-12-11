”ስራ ለመስራት የተመቻቸ ሁኔታ እስኪፈጠርልኝ የምጠብቅ ሰው አይደለሁም” – በጥምር ግብርና ስኬታማ የሆነ ወጣት

ጅማ፣ (ኢዜአ) ታህሳስ 2/2015 ”ስራ ለመስራት የተመቻቸ ሁኔታ እስኪፈጠርልኝ የምጠብቅ ሰው አይደለሁም” ይላል ከልጅነቱ ጀምሮ ያገኘውን በመስራት ያሳለፈውና በጥምር ግብርና ስኬታማ የሆነው ወጣት ኤልያስ ጀበል፡፡
በጅማ ከተማ ተወልዶ ያደገው ወጣት ኤሊያስ ጀበል ገና በልጅነቱ 4ኛ ክፍል እየተማረ በትርፍ ጊዜው የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ቤተሰቡን ያግዝ እንደነበረ ይናገራል።
በልጅነት እድሜው ሎቶሪ ከማዞር ጀምሮ የተለያዩ የንግድ ስራዎችን መሞከሩንና በዚህም የደብተር፣ የእስክሪብቶ ሌሎች የትምህርት ወጪውን ሸፍኖ ቤተሰቡን ጭምር ያግዝ እንደነበርም ገልጿል።
ወጣት ኤሊያስ ”ስራ ለመስራት የተመቻቸ ሁኔታ እስኪፈጠርልኝ የምጠብቅ ሰው አይደለሁም፤ የተገኘውን አጋጣሚ ተጠቅሜ ማንኛውንም ስራ የምስራ ሰው ነኝ” ብሏል።
“ከልጅነቴ ጀምሮ አንድም ቀን ያለ ስራ ማባከን አልፈልግም ነበር” የሚለው ወጣት ኤሊያስ የመስራት ጥረቱ አሁን የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንደረዳውም ተናግሯል።
አሁን ላይ በግብርና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ተሰማርቶ በአንድ ማሳ ላይ በተመሳሳይ ጊዜ የተለያዩ ምርቶችን በማምረት ጥምር ግብርና እያከናወነ ይገኛል።
ወጣት ኤሊያስ በጥምር ግብርና አሰራር በጅማ ከተማ ከ10 አይነት በላይ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እና ቡናን እያመረተ መሆኑን ዘርዝሯል፡፡
ከአምስት አመት በፊት በአምስት መቶ ዶሮ የተጀመረው ስራ ዛሬ ላይ በዘመናዊ ቀፎ የማር ማምረት፣ የዓሳ እርባታን ጨምሮ የተለያዩ የአትክልትና ፍራፍሬዎችን በማምረት እያስፋፋሁ ነው ብሏል።
ወጣት ኤሊያስ ጥምር ግብርና የአሰራር ዘዴ በትንሽ ማሳ ግን ደግሞ ብዙ አይነት ምርቶችን በማምረት የመሬት ብክነትን በሚያስቀር ሁኔታ የተለያየ ምርት የሚሰጥ የአሰራር ዘዴ መሆኑን ጠቅሷል።
“ለምሳሌ ፓፓያ በየሁለት ሜትሩ የሚተከል የተክል አይነት ነው” የሚለው ወጣት ኤሊያስ ”በፓፓያ ተክል ውስጥ በሚገኙ ቦዶ ስፍራዎች አናናስ እንተክላለን፤ አናናስ ደግሞ በየ40 ሴንቲ ሜትር ርቀት የሚተከል ሲሆን አሁንም በየአናናሱ መሀል ጎመን እና ሽንኩርት እንተክላለን” በማለት የጥምር ግብርናን ጠቀሜታ ያስረዳል፡፡
‘በማሳው ዳርቻ ደግሞ ዝንጅብል አልምተን፤ ከዝንጅብል ሌላ ተጨማሪ ገቢ እያገኘሁ ነው፤ ይህ በመሆኑ አንደኛው ተክል ሌላኝው ተክል ላይ የሚያደርሰው ችግር የለም፤ እንዲያውም የበለጠ ምርት የሚሰጥ ነው” ብሏል።
በዚህ መንገድ ከአንድ ማሳ ላይ ፓፓያ፣ አናናስ፣ እንዲሁም ጎመንና ሽንኩርት ማምረት የሚቻል መሆኑን በተግባር ማረጋገጡን ገልጿል፡፡
በጥምር ግብርና የሚመረተው የአናናስ ተክል በጣም አዋጭና ስራውም ብዙ የማያደክም በመሆኑ በቡና ማሳ ውስጥ ቢተከል እንኳን ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኝ ነው ብሏል።
በተጨማሪም ሸንኮራ፣ ሎሚ፣ ብርቱካን፣ ማንጎ፣ ሙዝ፣ በሁለት አመት ተኩል የሚደርስ አቦካዶ፣ ጎመን ሽንኩርትን ጨምሮ የተለያየ የምርት አይነት በማምረት ላይ ይገኛል።
የአሳ እርባታ፣ የዶሮ እና እንቁላል እንዲሁም የንብ ማነብ ስራም አያይዞ በመስራት በእንቁላል እና በአሳ እንዲሁም በማር ምርትም ተጠቃሚ መሆኑንና ከጥምር እርሻው የተለያዩ አካላት ልምድ እየወሰዱ መሆኑን ገልጿል።
”ወጣቶች በአካባቢያቸው ያለውን ዕድል ተጠቅመው ከሰሩ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎችም እንደሚጠቅሙ ማሳየት ችያለሁ” ይላል ወጣት ኤሊያስ።
”በእርግጥ ሰራ ሲጀመር የሚያጋጥሙ ችግሮች ይኖራሉ፤ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም” ያለው ወጣቱ የሚገጥሙ ችግሮችን በጽናት ማለፍ ይኖርበታልም ነው ያለው።
አንድ ሰው ስራ ለመጀመር ቆርጦ ሲነሳ መነሻ ገንዘብ፣ የስራው እውቀት፣ የመስሪያ ቦታ እና ሌሎች በርካታ ነገሮች ወደ ኋላ ሊመልሱ የሚችሉ ሁኔታዎች ሊገጥሙት እንደሚችሉ ጠቅሶ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ማለፍ የሚያስችሉ እድሎች መኖራቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል ብሏል።
በጅማ ዩኒቨርስቲ የግብርና መምህር የሆኑት አቶ ባሻሁን ገብረሚካኤል ወጣት ኤሊያስ ጀበል የሚያከናውነው ጥምር ግብርና ከፍተኛ ጥቅም ያለውና ለብዙዎች አርዓያ የሚሆን ነው ብለዋል።
የተለያዩ ግብርና ምርቶችን በአንድ ላይ አቀናጅቶ ማምረት አንዱ ለሌላኛው ግብዓት በመሆን ምርታማነትን የሚያሳድግ መሆኑንም ተናግረዋል።
ወጣት ኤሊያስ ጥምር ግብርናውን ሲጀምር ጀምሮ እንደሚያውቁት የገለጹት ባለሞያው አሁን በተለያዩ ተክሎች አሳድጎታል፤ በዚህም የወጣቱ ተነሳሽነትና ትጋት የሚደነቅ ነው ብለዋል።
በአካባቢው የሚተከሉ ተክሎች ለንቦች አበባ ይሰጣሉ፤ የአትክልትና የፍራፍሬ ተረፈ ምርት የዶሮ ምግብ ስለሚሆን ጥምር ግብርና እርስ በእርሱ የሚደጋገፍ የተለያዩ ምርቶችን በአንድ ጊዜ የሚያስገኝና በኢትዮጵያ መስፋፋት ያለበት መሆኑን ገልጸዋል።
”መሰል እርሻዎች ጠቃሚነታቸው በጥቂት መሬት በርካታ ስራዎችን መሰራት ማስቻሉ ነው” የሚሉት መምህሩ ውጤታማ የአመራረት ዘዴ በመሆኑ ተሞክሮው ለሌሎችም ማሳያ የሚሆን ነው ብለዋል።
የጅማ የግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ግርማ ሀይለሚካኤል በበኩላቸው የጥምር ግብርና አሰራር ዘዴን አርሶ አደሮች እንዲተገብሩ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ቡና በሚተከልበት ማሳ ውስጥ ሙዝን አጣምሮ በመትከል መጠቀም እንደሚቻል የተናገሩት ዶክተር ግርማ ”ከሙዝም ሌላ ሌሎች ቅመማ ቅመሞችን በቡና ውስጥ መትከል የሚቻልባቸው አሰራሮች በመኖራቸው የተለያዩ አይነት ምርቶችን አምርተን መጠቀም ያስችለናል”ብለዋል።
ግብርናን ማዘመንና የበለጠ ምርታማ ለማድረግ በሚደረገው የምርምር ስራ ውስጥ አንዱ በጥቂት መሬት ብዙ ማምረት መቻል መሆኑን ገልጸው በጂማና አካባቢው ይህንኑ አሰራር ለማስፋት የምርምር ማዕከሉ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል ነው ያሉት።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በቅርቡ የጥምር እርሻውን ጎብኝተው አድናቆታቸውን ችረውት እንደነበረ ይታወሳል።