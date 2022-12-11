የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በምርምር መስክ ኢትዮጵያን የሚያስጠራ ለመሆን እየሰራ ነው-ዶክተር ፍሬው ተገኝ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 2/2015 የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በምርምር መስክ ኢትዮጵያን የሚያስጠራ ራስገዝ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን በሀገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ምርምሮች ላይ በስፋት እየሰራ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ተናገሩ።
በቀድሞ አጠራሩ “ፖሊ ቴክኒክ ኢንስቲትዩት” በሚል ስያሜ ይታወቅ የነበረው የአሁኑ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተ 60 ዓመታትን አስቆጥሯል።
ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ወቅት በመጀመሪያ፣ በሁለተኛና በሦስተኛ ዲግሪ በሚሰጣቸው ከ400 በላይ መርሃ- ግብሮች ከ40 ሺህ በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛል።
አንጋፋው የትምህርት ተቋም መንግሥት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በተልዕኮና በትኩረት መስክ እንዲሰሩ ካስቀመጠው ስትራቴጂክ ዕቅድ ጋር በተናበበ መልኩ በምርምር ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው ላለፉት 60 ዓመታት ከማስተማር ጎንለጎን በምርምር ዘርፍ የማኅበረሰቡንና የሀገርን ችግር ለመፍታት ጥረት ማድረጉን ጠቅሰዋል።
በዚህም ከ180 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በጉድኝት እየሰራ ነው ብለዋል።
በተለይ በትምህርት ዘርፍ በዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ተቀላቅለው የኢትዮጵያን ስም የሚያስጠሩ ምሁራንን ማፍራቱን ጠቅሰው፤ ይህንንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል አንስተዋል።
በአምስት መስኮች የተጀመረው የዩኒቨርሲቲው የምርምር ዘርፍ ዛሬ ላይ 13 የምርምር ማዕከላትን ከፍቶ እየሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል ዶክተር ፍሬው።
ዩኒቨርሲቲው በተለይ ውሃ፣ ግብርና፣ ኢነርጂ፣ ጤና፣ ባዮ-ቴክኖሎጂ፣ የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪና ትምህርት ላይ በትኩረት እየሰራ መሆኑን በማንሳት።
ከዚህም ባሻገር የድህረ-ምረቃ፣ የሁለተኛ ዲግሪና የሦስተኛ ዲግሪ መርሃ-ግብሮችን የማኅበረሰቡን ችግር የሚፈቱ ምርምር ላይ እንዲያተኩሩ በማድረግ አሻራውን እያሳረፈ ነው ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በለውጥ ሂደት ውስጥ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ፍሬው፤ የማኅብረሰቡን ችግር ከመፍታት አንጻር ራሱ የሚያካሂዳቸውንም ሆነ በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የተካሄዱ ጥናቶችን በመቀመር ላይ ትኩረት ማደረጉን ጠቅሰዋል፡፡
ከዚህ አኳያ በአካባቢ ጥበቃ፣ ደን ልማት እንዲሁም ውሃ ልማት ላይ እየሰራ ነው ብለዋል፡፡
አርሶ አደሮች በመስኖ ስንዴ ልማት የተሻለ ምርት እንዲያገኙ የሚያስችል የምርምር ሥራ ማከናወኑንም ጠቅሰዋል።
በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲው በተቋቋመበት አካባቢ ያሉ የበሽታ መከላከል ሥራዎችን የሚያግዙ ምርምሮችን ማካሄዱን ጠቅሰዋል።
ከዚህም ባለፈ በምርምር የላቀና ኢትዮጵያን የሚያስጠራ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን የያዘውን የአሥር ዓመታት ዕቅድ ለማሳካት ተቋማዊ ነጻነትን የሚያረጋግጥ ሥራዎች ላይ ማተኮሩንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ተቋማዊ ነጻነቱ መንግሥት ከሚሰጠው በጀት ተላቆ በራሱ ሀብት እንዲመራ፣ የተሻለ ተመራማሪና ተማሪ ለመመልመል የሚያስችለው ነው ብለዋል።
መንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች ራስገዝ እንዲሆኑ ካስቀመጠው ዕቅድ አንጻር የአስተዳደርና ፋይናንስ ነጻነትን በጥቂት ዓመታት ውስጥ ለማረጋገጥ የተለያዩ ስልቶችን መዘርጋቱንም ጠቅሰዋል።
ለዚህም ከአጋር አካላት ጋር በትብብር የመቀጠል፣ የምርምር ውጤቶችና ሌሎች ገቢ የሚያስገኙና ሀገርን የሚጠቅሙ ተግባራትን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።