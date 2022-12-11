በጉጂ ዞን በኮንትሮባንድ ዝውውር ወንጀል የተከሰሱ አራት ግለሰቦች በእስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው

ነገሌ(ኢዜአ) ታህሳስ 2/2015 በጉጂ ዞን በኮንትሮባንድ ዝውውር ወንጀል የተከሰሱ አራት ግለሰቦች በእስራት እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ።
በዞኑ ሊበን ወረዳ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የኮንትሮባንድ እቃና አራት ተጠርጣሪዎች መያዙን የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት ገልጿል።
በጽህፈት ቤቱ የወንጀል መከላከል ዲቪዥን ሀላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጌቱ በዶ የኮንትሮባንድ እቃው የተያዘው በዞኑ ሊበን ወረዳ በህዝብ ጥቆማና በፖሊስ ክትትልና ቁጥጥር ከህዳር 24 እስከ 30 ቀን 2015 ዓ.ም እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
ከተያዙት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል ቦለቄ፣ ቤንዚን፣ ልባሽ ጨርቆችና አደንዛዥ እጽ እንደሚገኝበት ገልጸው 292 ኩንታል ቦለቄና 2 ሺህ ሊትር ቤንዚን ከሀገር ሊወጣ ሲል እንዲሁም 17 ቦንዳ ልባሽ ጨርቅ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ተይዟል ብለዋል።
እንዲሁም ከነገሌ ከተማ ተነስቶ ወደ ዶሎ አካባቢ በድብቅ ሲጓጓዝ የነበረ 10 ኪሎ ግራም የሚመዝን አደንዛዥ እጽ መያዙንም አስታውቀዋል፡፡
የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በአጠቃላይ 3 ሚሊዮን 56 ሺህ 760 ብር ግምታዊ ዋጋ የወጣላቸው እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
ፖሊስ የኮንትሮባንድ እቃዎቹንና 4 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ በምርመራ አጣርቶ አቃቤ ሕግ በግለሰቦቹ ላይ ክስ መመስረቱን አስረድተዋል።
ጉዳዩ የቀረበለት የሊበን ወረዳ ፍርድ ቤት ክሱን ከተመለከተ በኋላ ግለሰቦቹ ወንጀሉን እንዲከላከሉ እድሉ ቢሰጣቸው ባለመቻላቸው የቅጣት ውሳኔ ማስተላለፉን ገልጸዋል።
በዚህም ፍርድ ቤቱ ህዳር 29 እና 30 ቀን 2015 በዋለው ችሎት ተከሳሾቹ ከ6 እስከ 8 ወር በሚደርስ እስራትና እስከ 8 ሺህ ብር እንዲቀጡ ወስኗል ብለዋል፡፡
ከዚህም አልፎ ቤንዚኑ እንዲወረስና ሌሎች የኮንትሮባንድ እቃዎች በሞያሌ ገቢዎችና ጉምሩክ ነገሌ ቅርንጫፍ ገቢ እንዲደረጉ መወሰኑንም አብራርተዋል፡፡
ፖሊስ የኮንትሮባንድ ዝውውርን ለመከላከል አሁንም የመውጫና የመግቢያ በሮችን በመለየት የተጠናከረ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ላይ ነው ብለዋል፡፡