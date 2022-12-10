ሞሮኮ በዓለም ዋንጫ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ግማሽ ፍጻሜ የገባች አፍሪካዊት ሃገር ሆነች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ታህሳስ 1/2015 በኳታር አስተናጋጅነት እየተካሄደ የሚገኘው 22ኛው የፊፋ ዓለም ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ሞሮኮ ፖርቹጋልን 1 ለ 0 በማሸነፍ በውድድሩ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ግማሽ ፍጻሜ የገባች አፍሪካዊት ሃገር ሆነች።
40 ሺህ ተመልካች በሚያስተናግደው አል ቱማማ ስታዲየም በተደረገው ጨዋታ የስፔኑ ሲቪያ ክለብ የፊት መስመር ተጫዋች የሱፍ ኢኔሲሪ ያስቆጠራት ግብ የአትላስ አንበሶችን አሸናፊ አድርጋለች።
ውጤቱን ተከትሎ ሞሮኮ በፊፋ ዓለም ዋንጫ ታሪክ ግማሽ ፍጻሜ የገባችው የመጀመሪያ አፍሪካዊት አገር በመሆን አዲስ ታሪክ አስመዝግባለች።
አጥቂው ዋሊድ ቼዲራ በሁለት ቢጫ በቀይ በመውጣቱ በ10 ተጫዋች ለማጠናቀቅ ተገደዋል።
ሞሮኮ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዋን ረቡዕ ታህሳስ 5 ቀን 2015 ዓ.ም በአል በይት ስታዲየም ከፈረንሳይና እንግሊዝ ጨዋታ አሸናፊ ጋር ታደርጋለች።
የወቅቱ የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ፈረንሳይ 60 ሺህ ተመልካች በሚያስተናግደው አል በይት ስታዲየም ከእንግሊዝ ጋር ከምሽቱ 4 ሰአት የምታደርገው ጨዋታ ተጠባቂ ነው።