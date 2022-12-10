ዩኒቨርሲቲው የለውዝ ምርት ጥራትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ ነው

ሐረር (ኢዜአ) ታህሳስ 1/2015 ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ከክራንፊልድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የለውዝ ምርት ጥራትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
የዘርፉ ተመራማሪዎች በበኩላቸው አርሶ አደሩ ለውዝን አድርቆ በመፈልፈል ለገበያ የሚያቀርብበት አሰራር ምርቱ ተገቢውን ዋጋ እንዳያገኝ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የስነ እፅዋት ሳይንስ ተመራማሪና መምህር ዶክተር አብዲ መሀመድ እንዳሉት፣ በለውዝ ምርት ላይ አርሶ አደሩ ባለማወቅ የሚሰራቸው ስህተቶች በምርት ጥራት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው፡፡
በኢትዮጵያ የለውዝ ምርት የተሻለ የሚባል ፍሬ ያለው ቢሆንም በምርት ማነስና ጥራት መጓደል ምክንያት በአገር ውስጥ ለውዝን የሚያቀነባብሩ ፋብሪካዎች 43 በመቶ የሚጠቀሙትን ለውዝ ከህንድ እንደሚያስመጡ ገልጸዋል፡፡
ዶክተር አብዲ እንዳሉት የለውዝ ምርቱን ከመሰብሰብ ጀምሮ ፈልፍሎ ለገበያ በማቅረብ ሂደት አርሶ አደሩ የሚተገብራቸው ባህላዊ አሰራሮች ለሚስተዋለው የጥራት ችግር ምክንያት ናቸው።
የምርቱን ጥራት ለማስጠበቅ በአሁኑ ወቅት ለግብርና ባለሞያዎች ስልጠና እየተሰጠ እንደሚገኝ እና ባለሞያዎቹ ከክራንፊልድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ መስራት እንዲችሉ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
በእንግሊዝ አገር የሚገኘው የኒውትሪነት ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ ፕሮፌሰር አንግል መዲናቫያ እንዳሉት፣ በኢትዮጵያ ጥሩ የሚባል የለውዝ ምርት ይመረታል።
ይሁንና ምርቱ “አፍላቶክሲን” በተባለ በሽታ የሚጠቃበት ሁኔታ መኖሩ ለውጭ ገበያ እንዳይቀርብ እንቅፋት መሆኑን ጠቁመዋል።
ይህም አርሶ አደሩ ከዘርፉ ማግኘት የሚገባውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዳያገኝ የራሱን ተጸዕኖ ማሳደሩን ነው ያመለከቱት።
እንደ ፕሮፌሰር አንግል ገለጻ ምርቱ በበሽታ የሚጠቃው አርሶ አደሩ በፀሐይ ብርሃን ለውዝን ለማድረቅ በሚያደርገው ጥረት በሚፈጠር እርጥበት ነው፡፡
ችግሩን ለመፍታት የክራንፊልድ ዩኒቨርሲቲ በኒውትሪነት ፕሮጀክት በፀሐይ ሃይል የሚሰራ ወጪ ቆጣቢ ዘመናዊ የለውዝ ማድረቂ መሳሪያ መፍጠሩን ገልፀው፣ መሳሪያው በቀጣይ ሁለት ወራት ወደ አገር ውስጥ እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ ጥራት ያለው፣ ጤንነቱ የተረጋገጠና ለውጭ ገበያ ሊቀርብ የሚችል ምርት እንዲመረት አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
“የለውዝ ምርት ጥራቱ ሲቀንስ ገበያ ስለማያገኝ አርሶ አደሩ መለወጥ አይችልም” ያሉት ደግሞ የክራንፊልድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ካርል ካራልቫግሰን ናቸው።
እንደእሳቸው ገለጻ በአገር ውስጥ የለውዝ ምርትን አቀነባብረው ለገበያ የሚያቀርቡ የተለያዩ ፋብሪካዎች አሉ።
አርሶ አደሩ ጥራት ያለው ምርት በማምረት የልፋቱን ዋጋ እንዲያገኝ በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
የባቢሌ ከተማ እና የፈዲስ ወረዳ የግብርና ባለሙያ ወይዘሮ ከንዚያ መሃመድ እና ሱሄብ መሃመድ አርሶ አደሩ ለውዝን ለመፈልፈል ሲጠቀምበት የነበረው ባህላዊ መንገድ በአርሶ አደሩ ጤና እና ኢኮኖሚ ላይ ጉዳት ሲያመጣ እንደነበር ተናግረዋል፡፡
ምርቱን በፀሐይ በሚያደርቅበት ወቅትም የምርት ብክነት ይከሰት እንደነበር በመጠቆም በስልጠናው ያገኙትን እውቀት አርሶ አደሩ ማሳ ላይ ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ገልፀዋል ፡፡