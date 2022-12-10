መንግስት በሽብርተኝነት፣ በጽንፈኝነትና ሌብነት ላይ የጀመረውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል–ዶክተር ለገሰ ቱሉ

አዲስ አበባ ኢዜአ ታህሳስ 1 ቀን 2015 መንግስት በሽብር፣ በጽንፈኞች፣ በሌብነትና የጥቅም ትስስሮች ላይ የጀመረውን ዘመቻ እና እርምጃ ህብረተሰቡን ባሳተፈ አግባብ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ።
ኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያጋጠማትን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ወደ ሚያስችለው የሰላም ስምምነት ተሻግራ የሚጠበቅባትን ሁሉ እየተወጣች መሆኗንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
በሽብር፣ በጽንፈኛና ለሌብነት ዓላማ የተሳሰሩ ቡድኖች በተናጠልና በቅንጅት በአክራሪ መገናኛ ብዙሃን ታግዘው በተለያዩ የሃገራችን አካባቢዎች በተለይም በወለጋ አንዳንድ ቦታዎች በፈጠሩት ሁከትና ብጥብጥ ንፁሃን ዜጎችን መግደላቸውንና ማፈናቀላቸውን በጸጥታ ሃይሎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ንብረትም ማውደማቸውን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ይህን እኩይ ድርጊታቸውን የትምህርት ተቋማትን ማዕከል ባደረገ አግባብ ወደ አዲስ አበባም ለማስፋፋት ከሰሞኑ አልመው እየሰሩ ይገኛሉ ብለዋል።
የኦሮሞና የዐማራ ወጣት እርስ በርስ እንዲፋጅ በየፊናቸው ለዚሁ ዓላማ ባደረጁት ሚዲያ በገሀድ እየቀሰቀሱ እንደሚገኙ ገልጸው አንዳንድ ህግን መሠረት አድርገው የተደራጁ ሃይሎችም ይህንን ጉዳይ ሃላፊነት በጎደለው መልኩ እያስተጋቡ መሆኑን እየታዘብን ነው ሲሉ ገልጸዋል።
የነዚህ የሽብርና የጽንፈኝነት ሃይሎች ዋና ዓላማ መንግስት በሌብነት ላይ የከፈተው ዘመቻና በሰሜኑ የተጀመረው የሰላም ጥረት ከዳር እንዳይደርስ ለማድረግ ያለመ ነው ብለዋል።
ማንነትን ማዕከል በማድረግ እርስ በእርስ ተቃራኒ መስለውና ይህንኑ ድርጊት በጽንፈኛ ሚዲያዎችና ማህበራዊ አንቂዎች ታግዘው የሆነ የማህበረሰብ ክፍል በተለየ መንገድ እንደተጠቃ በማስመሰል ከየራሳቸው አኳያ እያስተጋቡ በተጨባጭ ተግባር ደግሞ እኩይ ድርጊቱን በተናበበና በተቀናጀ መንገድ እንደሚፈጽሙ ገልጸዋል።
ዶክተር ለገሰ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳሰፈሩት ሰሞኑን በወለጋ አንዳንድ ቦታዎች የታየው ይህ እውነታ ነው።
ህብረተሰቡ ግራ እንዲጋባና በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ ይሰራሉ ያሉት ሚኒስትሩ አራቱም ሃይሎች በጥቅም የተሳሰሩ ፣ ከብጥብጥና ሁከት ውጭ ዓላማቸው የማይሳካ ፣ እኩልነትን የማይቀበሉ እና የሰላም ጠል ናቸው ብለዋል።
መንግስትም በሽብር፣ በጽንፈኞች፣ በሌብነትና የጥቅም ትስስሮች ላይ የጀመረውን ዘመቻ እና እርምጃ ህብረተሰቡን ባሳተፈ አግባብ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው እስከ አሁን የተገኙ ውጤቶችም አበረታች መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ጥያቄዎቻቸውን በውይይት፣ በድርድርና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ለሚፈልጉ ሃይሎችም በሩ ክፍት ነው ያሉት ዶክተር ለገሰ ህብረተሰቡ በተለይም ወጣቶች ከአሉባልታዎችና ሀሰተኛ መረጃዎች ራሳቸውን በመጠበቅ፣ በተጠናከረ አንድነት መንግስት የጀመረውን ዘመቻ ማገዝ እንደሚኖርባቸው ገልጸዋል።
የትኛውም መገናኛ ብዙሃን ህብረተሰቡን ጥላቻ ላይ ወደተመሠረተ ግጭት ከሚያስገቡ ቅስቀሳዎች መቆጠብ እንደሚኖርበት በማሳሰብ ይሄንን የሚተላለፉት ላይ ለመላው ህዝብ ደህንነት ሲባል ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም አረጋግጠዋል።
የመላ ህዝባችን ተጠቃሚነት የሚረጋገጠው ከዘላቂ ሰላም ፣ ህብረ ብሄራዊ አንድነት፣ ከእኩልነትና ከጋራ ልማት ነዉ፤ ለዚህ መርህ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት ያሉት ሚኒስትሩ ከዋልታ ረገጥ ፖለቲካ መጠቀም የሚችሉት በጥቅም ትስስር ውስጥ ያሉ ጥቂት ግለሰቦች መሆናቸውን ጠቁመዋል።