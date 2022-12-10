በአማራ ክልል በመስኖ የሚለማ 40 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን የግብርና ቢሮ አስታወቀ

እንጅባራ (ኢዜአ) ታህሳስ 1 ቀን 2015 በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት 40 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ፋግታ ለኮማ ወረዳ አመሻ ቀበሌ በኩታ ገጠም የማስጀመር ስራ ተከናውኗል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በወቅቱ ፤ እስከ ታህሳስ 20 ቀን 2015 ዓ.ም በበጋ መስኖ የስንዴ ዘር የሚሸፈንበት ጊዜ መሆኑ ተናግረዋል።
ክልሉ በዘንድሮው የበጋ ወቅት 250 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ስንዴን በመስኖ ለማልማት ካቀደው ውስጥ 140 ሺህ ሄክታሩን በማረስ ከዚህም 40 ሺህ ሄክታሩን ደግሞ በዘር መሸፈኑን አስታውቀዋል።
እቅዱ ሙሉ በሙሉ እንዲሳካ አመራሩ፣ አርሶ አደሩና የግብርና ባለሙያዎች እንዲረባረቡ አሳስበዋል።
የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግና የቴክኖሎጂ ጥያቄዎችን የሚመልሱ የውሃ ፓምፖችና ሌሎችም ግብዓቶች በየደረጃው እንዲደርስ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።
”ከስንዴ የሚገኘውን ውጤት እያሳደግን መሄዳችን በዘላቂነት ከተረጂነት መንፈስ እንድንወጣ የሚያደርገን መተማመኛችን ነው” ብለዋል።
የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ታደሰ አስፋው፤ በአስተዳደሩ 29 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ በማልማት አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ኩንታል ለማግኘት አቅደው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከዚህ ውስጥ እስካሁን ከ13 ሺህ ሄክታር በላይ በዘር መሸፈኑን ጠቅሰው፤ ቀሪውን መሬት በዘር ለመሸፈን በተቀናጀ አግባብ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
”በብሔረሰብ አስተዳደሩ የግብርናና ምርታማነትን ማሳደግ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው” ያሉት ደግሞ የአስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ በላይነህ የኔሰው ናቸው።
ከአፈር ለምነትና ግብዓት እጥረት ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ለመፍታት ህብረተሰቡ ምርታማነትን መመለስ የሚያስችሉ አማራጮች ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በወረዳው ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ዋለልኝ አለም በበኩላቸው፤ ስንዴ በመስኖ በማልማት የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ያለፈውን ልምድና የባለሙያ ድጋፍ ተጠቅመው እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ በዘንድሮ የበጋ ወቅት በኩታ ገጠም ከሚለማው መሬት 10 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ የግብርና ቢሮው አመልክቷል።