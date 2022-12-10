የአላውሃ ድልድይ ለአገልግሎት በመብቃቱ ተደስተናል- ተገልጋዮች

ወልዲያ (ኢዜአ) ታህሳስ 01 ቀን 2015 የአላውሃ ድልድይ መልሶ ግንባታ ሥራ በፍጥነት ተጠናቆ ለአገልግሎት መከፈቱ የነበረውን ችግር የሚያቃልል በመሆኑ ተደስተናል ሲሉ ተገልጋዮች ገለጹ።
የድልድዩ መልሶ ግንባታ በ55 ሚሊዮን ብር ወጭ ተጠናቆ ዛሬ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል።
አሽከርካሪ አቶ ኤሊያስ መንግስቱ በሰጡት አስተያየት፤ ድልድዩ በመሰበሩ ባለፉት ወራቶች በወንዝ ውስጥ በተሰራ ተለዋጭ መንገድ ለመጓዝ መገደዳቸውንና የመኪና እቃዎች እየተበላሹ ለኪሳራ ሲዳረጉ እንደቆዩ አስታውሰዋል።
አሁን መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ድልድዩን መስራቱ ጊዜ ከመቆጠብ ባሻገር የንብረታቸው ደህንነት የሚጠበቅ በመሆኑ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ሌላው አሽከርካሪ አቶ ግዛቸው ከበደ ፤ የድልድዩ መጎዳት በመስመሩ ዘርፈ ብዙ ችግር አጋጥሞ የቆየ ቢሆንም መንግስት ለጉዳዩ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት መልሶ ለአገልግሎት በመብቃቱ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግረዋል።
በተለይም አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ብልሽት ይደርስባቸው እንደነበር አስታውሰው በዚህ ወቅትና ፍጥነት የብረት ድልድዩ በመሰራቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
በራያ ቆቦ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የመንገድና ትራፊክ ደህንነት ማረጋገጫ ክፍል ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሰራዊት መውደድ በበኩላቸው፤ በድልድዩ መሰበር ምክንያት የተዘጋጀው ተለዋጭ መንገድ ለተሽከርካሪዎችም ሆነ ለተሳፋሪ ህዝብ ምቹ እንዳልነበር አመልክተዋል።
በዚህም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ 15 አነስተኛ ተሽከርካሪዎች በውስጥ ክፍሎቻቸው ውሃ በመግባቱ ምክንያት ለብልሽት በመዳረግ ባለንብረቶች ሲቸገሩ መቆየታቸውን አውስተዋል።
በተሳፋሪዎች በኩልም ቀድሞ ከነበረው ታሪፍ እጥፍ እየተጨመረ አስቸጋሪ ሁኔታ እንደነበረ ጠቅሰው፤ ድልድዩ መልሶ ስራ መጀመሩ ለተሳፋሪ፣ ለተሽከርካሪዎችና ለባለ ንብረቶች ትልቅ እፎይታን የሰጠ ነው ብለዋል።
በመስመሩ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ2 ሺህ በላይ ተሽከርካሪዎች የሚስተናገዱበት እንደሆነ ዋና ኢንስፔክተሯ ጠቁመዋል።
የአላውሃ ድልድይ ባለፈው ክረምት በጎርፍና በዝናብ መብዛት ሳቢያ ቀድሞ የነበረው የብረት ድልድይ በመደርመሱ አገልግሎቱ ተቋርጦ መቆየቱን የተናገሩት ደግሞ በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የድልድዮችና ስትራክቸር ስራዎች ዳይሬክተር ኢንጅነር ጌትነት ዘለቀ ናቸው።
የድልድዩ ግንባታ ስራ ተጠናቆ ዛሬ ከእኩለ ቀን ጀምሮ ለአገልግሎት ክፍት መሆኑን አስታውቀዋል።
ለድልድዩ መልሶ ግንባታ ስራም ከ55 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉንና ድልድዩን መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ መደረጉን አብራርተዋል።
የአላውሃ ድልድይ 99 ነጥብ 7 ሜትር ርዝመትና 4 ነጥብ 2 ሜትር ስፋት እንዳለውም ጠቅሰዋል።