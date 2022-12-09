በቴሌኮም ዘርፍ የውጭ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ መደረጉ የኢትዮ-ቴሌኮም በውጭ ገበያው ተወዳዳሪነቱ እንዲጨምር እድል የሚፈጥር ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ህዳር 30/2015 በቴሌኮም ዘርፍ የውጭ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ መደረጉ የኢትዮ-ቴሌኮም ከሀገር ውስጥ ባለፈ በውጭ ገበያው በመግባት ተወዳዳሪ የሚሆንበትን እድል የሚፈጥርለት መሆኑን የኮሙኒኬሽን ባለስልጣን ገለጸ።
የባለስልጣኑ ዋና ዳሬክተር ኢንጅነር ባልቻ ሬባ ለኢዜአ እንደተናገሩት መንግስት በቴሌኮም ዘርፍ የፕራይቬታይዜሽንና ሊብራላይዜሽን ሪፎርሞችን እያደረገ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
የኢትዮ-ቴሌኮምን 40 በመቶ ድርሻ በመሸጥ ሁለተኛውን የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ ለመስጠት መንግስት በቅርቡ አለም አቀፍ ፍላጎት መግለጫ ማውጣቱን አስታውሰዋል።
ዕድሉን በመጠቀም ወደ ኢትዮ-ቴሌኮም የሚገባው ኩባንያ ዓለም አቀፍ ልምድን፣ ቴክኖሎጂና ሙያ በማምጣት ለአገር ውስጥ ኩባንያ ተወዳዳሪነትን እንደሚጨምር ተናግረዋል።
ይህም ኢትዮ-ቴሌኮም ከሀገር ውስጥ ባለፈ በውጭ የዘርፉ ገበያ ላይ መወዳደር የሚችልበትን ዕድል ይፈጥራል ብለዋል።
ሳፋሪ ኮም ኬንያ ከተመሰረተ 30 ዓመት ባይሞላውም 128 ዓመት ያስቆጠረ የቴሌኮም ኩባንያ ካላት ኢትዮጵያ ጋር ሲወዳደር ያለው እድገት ተግተን እንድንሰራ ያመላክተናል ብለዋል።
ቀደም ሲል ዘርፉን ለውድድር ክፍት በማድረግ በተከናወኑ ተግባራት ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ገብቶ አገልግሎቱን በ17 ከተሞች በማድረስ አንድ ሚሊዮን ደንበኞች ማፍራት መቻሉን ጠቅሰዋል።
ይህም ለደንበኞች የኔትወርክ አማራጭ ከማቅረብ በተጨማሪ ውድድርን በመፍጠር አዲስ አሰራር ማሳየቱን ጠቁመዋል።
ከዋጋ መቀነስ ጋር ተያይዞ ኢትዮ-ቴሌኮምም ይሁን ሳፋሪኮም በተመሳሳይ 50 ሳንቲም ዋጋ እያስከፈሉ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ከደንበኞች በተደጋጋሚ ለሚነሳው የዋጋ ቅነሳ መልስ መስጠት የሚቻለው በሂደት መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህም ደንበኞች ከሳፋሪ ኮም ኔትወርክ ወደ ኢትዮ-ቴሌኮም ወይም ከኢትዮ-ቴሌኮም ወደ ሳፋሪ ኮም ኔትወርክ በሚደውሉበት ወቅት የሚከፋፈሉት “ኢንተር ኮኔክሽን” የተሰኘ ዋጋ መኖሩን አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ ባለፉት አራት ዓመታት የቴሌኮም ዘርፍን ጨምሮ ፕራይቬታይዜሽን እና ሊብራላይዜሽን ሪፎርሞችን ላይ በርካታ ተግባራትን እያከናወነች ትገኛለች።
ይህም ለበርካታ ዓመታት በመንግስት ተይዘው የነበሩ ተቋማትን ለግሉ ዘርፍ ክፍት በማድረግ ተወዳዳሪና ውጤታማ በማድረግ በምጣኔ ሃብት እድገት ላይ የሚያመጣው አስተዋጽኦ የጎላ እንደሚሆን ይነገራል።