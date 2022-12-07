ብዝሀነትን በማክበር ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ሁሉም ሊተባበር ይገባል -አገኘሁ ተሻገር

ሀዋሳ (ኢዜአ) ህዳር 28 ቀን 2015 ብዝሀነትን በማክበር ዴሞክራሲያዊ አንድነትን መገንባትና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ መተባበር እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
የብሄር ብሄረሰቦችን ቀን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ ሀገር አቀፍ ሲምፖዚየም በሀዋሳ ከተማ ተካሂዳለ።
አፈ-ጉባኤው አቶ አገኘሁ ተሻገር በሲምፖዚየሙ መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት በዓሉ በየዓመቱ መከበሩ የእርስ በርስ ግንኙነትን ለማጠናከር ምቹ መደላድል ፈጥሯል።
የሲምፓዚየሙ ዓላማም የምንከተለው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ብዝሀነታችንን ለማስቀጠል በሚኖረው ፋይዳ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር መሆኑንም ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን የተሻለች አገር ለማድረግም ብዝሃነትን በማክበር ዴሞክራሲያዊ አንድነትን መገንባትና ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ይገባልም ብለዋል።
”እንደ አገር የምንከተለው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም አንድነታችን የበለጠ እያጠናከረው ነው” ያሉት አፈ ጉባኤው ”ኢትዮጵያውያን ለፈተናዎች ሳንበገር፣ አንድነታችንን አጠናክረን በአሸናፊነት መቀጠል አለብን” ብለዋል።
የሲዳማ ክልል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ በበኩላቸው የሲዳማ ህዝብ የዘመናት ጥያቄ ምለሽ ያገኘው በህገ መንግስቱና በምንከተለው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓት ነው ብለዋል።
የሲዳማ ክልል ከተዋቀረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የብሔር ብሔረሰቦች በዓልን ማስተናገድ መቻሉን አስታውሰው ይህም ልዩ እንደሚያደርገው ገልጸዋል።
”በዓሉ ሲከበርም አንድነታችንን በማጠናከር ለሰላም ዘብ የምንቆምበት ሊሆን ይገባል” ያሉ ሲሆን ህብረ ብሄራዊ አንድነትን ለማጎልበት ብዝሃነትን መቀበልና ለሰላምና ልማት መስራት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
በመድረኩ በፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብና አስፈላጊነት ላይ ያተኮረ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።