በመዲናዋ ጠጥቶ የማሽከርከር ምርመራ ዳግም ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋል-የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ህዳር 28/2015 በመዲናዋ በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ጠጥቶ የማሽከርከር ምርመራ ዳግም ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ገለፀ።
በተያዘው በጀት ዓመት ባለፉት አራት ወራት በትራፊክ አደጋ ሳቢያ 127 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉም ተገልጿል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ክበበው ሚደቅሳ እንዳሉት በትራፊክ አደጋ የሚሞቱ ሰዎች ካለፈው ዓመት ሲነጻጸርም ቁጥሩ ጨምሯል።
ችግሩን ለመፍታት ተደጋጋሚ የትራፊክ አደጋ የተመዘገበባቸውን ቦታዎች በመለየት የተፈቀደ የፍጥነት ወሰን ላይ ቁጥጥር ሲደረግ መቆየቱን አስታውሰዋል።
ቁልፍ የደህንነት ህጎች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ቢሆንም ጠጥቶ የማሽከርከር ምርመራ በመቆሙ ምክንያት አደጋው ሊቀንስ አለመቻሉን ነው ዳይሬክተሩ ያነሱት።
ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፊት በከተማዋ በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ የነበሩ ዜጎች ቁጥር መቀነስ እያሳየ እንደነበር አስታውሰዋል።
ከወረርሽኙ መከሰት በኋላ ግን የትራፊክ አደጋ የሞት ምጣኔው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ አደጋውን ለመቀነስ ጠጥቶ የማሽከርከር ምርመራ በቅርቡ ዳግም እንደሚጀመር ተናግረዋል።
ምርመራውን የኮቪድ-19 ፕሮቶኮልን በጠበቀ መልኩ ለማከናወን ዝግጅት መጠናቀቁን አንስተዋል።
ከባድ እና ቀላል የአካል ጉዳትንም ስንመለከት ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ቁጥሩ ከፍ ማለቱ ተመላክቷል።
በፍጥነት ወሰን አከባበር ዙሪያ የደህንነት ህግን በጣሱ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም ነው የገለጹት።
ባለፉት አራት ወራት ብቻ የፍጥነት ወሰን የጣሱ 4 ሺህ 822 የሚሆኑ አሽከርካሪዎች እንደተቀጡ በማንሳት።
አብዛኛው የመዲናዋ ነዋሪ እግረኛ በመሆኑ መንገዶች የእግረኛ መንገዶችን ባካተተ መልኩ እንዲገነቡ ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።