በሙስና መከላከል ትግል ውስጥ የላቀ ሚና ያላቸው አካላት ሃላፊነታቸውን በቁርጠኝነት እንዲወጡ ተጠየቀ

ኮንሶ ካራት (ኢዜአ) ህዳር 28 ቀን 2015 በደቡብ ክልል እየተካሄደ ባለው የሙስና ድርጊት መከላከል ትግል ውስጥ የላቀ ሚና ያላቸው አካላት ሃላፊነታቸውን በቁርጠኝነት እንዲወጡ የክልሉ ስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ጠየቀ።
“ሙስናን መታገል በተግባር” በሚል መሪ ቃል ዓለም አቀፍ የሙስና ቀን በደቡብ ክልል ደረጃ በኮንሶ ዞን ካራት ከተማ ተከብሯል።
የክልሉ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበራ ክጴ በመድረኩ እንዳሉት፤ ሙስና የአገሪቱን ህጎችንና የአሠራር መርሆዎችን መጣስ ነው።
በዚህም ስልጣንን ባልተገባ መንገድ ለግል ጥቅም ማዋል፣ እምነት ማጉደል፣ የተዛባ ዉሳኔ መስጠትና ፍትህን ማዛባት የመሳሰሉ ድርጊቶች እየተፈጸሙ ህብረተሰቡ ለችግር ተጋላጭ እንደሚሆን ገልጸዋል።
የሙስና ድርጊትን በቁርጠኝነት መታገል እንደሚገባ ገልጸው፤ ለዚህ ትግል የመገናኛ ብዙሃን፣ የዴሞክራሲ ተቋማት፣ የፍትህ አካላት፣ የሲቭል ማህበረሰብ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማትና ቤተሰብ ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በሙስና መከላከል ትግል ውስጥ የላቀ ሚና ያላቸው እነዚህ አካላት ሃላፊነታቸውን በቁርጠኝነት እንዲወጡም ጠይቀዋል።
በክልሉ ሙስናና ሌብነትን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ስኬታማ እንዲሆን አመራሩን ጨምሮ መላው ህብረተሰብ በቁርጠኝነት ተሳትፎ ማድረግ እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ባለፈው ዓመት በክልሉ በተደረገው የቁጥጥር ስራ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ የህዝብ ሀብት ከብክነት ማዳን መቻሉን ገልጸው፤ የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢኖሩም የዜጎች ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አመልክተዋል።
በኮሚሽኑ የስነ-ምግባር አዉታሮች ማስተባበሪያ ዳይሬክተር ወይዘሮ ትብለጥ ተድላ ከመሬት አስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ ብልሹ አሠራሮች፣ በፍትህ ተቋማት በኩል ፍትህን ማዛባትና በገንዘብ መሸጥ የመሳሰሉ አስከፊ ወንጀሎች እንዳሉ ጠቁመዋል።
በትምህርት ተቋማት ሀሰተኛ ማስረጃ መስጠት፣ እንዲሁም ህገ-ወጥ ቅጥሮች በስፋት እየተካሄደ መሆኑን በተደረገው ዳሰሳ ጥናት መረጋገጡን አመልክተዋል።
ከፍተኛ ሙስና የሚፈጽሙ አካላት ድርጊታቸውን በሚቃወሙ አካላት ላይ ጫና እያሳደሩ እንደሆነ ገልጸው፤ የሙስና መከላከል ትግሉን በቅንጅት መከወን እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በተለይ የፖለቲካ አመራሩ ትግሉን ስኬታማ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ እንዳለበት ጠቁመዋል።
የተጀመረውን ትግል ለማጠናከር ሙሰኞችን በማጋለጥና መረጃ በመስጠት ህብረተሰቡ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
ሙስናና ሌብነት ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ላይ ጥያቄ እንዲነሳ በማድረግ ለሰላም ጸር ይሆናል ያሉት ደግሞ በኮንሶ ዞን የካራት ከተማ ነዋሪ አቶ ኩሴ ኩርታይሌ ናቸው።
መንግስት ሙሰኞችን ለመቅጣት የያዘው አቋም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተናግረዋል።
የደቡብ ክልል የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ባደረገዉ ጥናት መሠረት ገቢ መሰወር፣ ታክስ ማጭበርበር፣ ኮንትሮባንድ፣ ህገ-ወጥ የጦር መሣሪያ ዝዉዉር፣ በኢንቨስትመንት ስም የከተማና ገጠር መሬት ወረራ ማካሄድ፣ ህገ-ወጥ የመንግስት ግዥ መፈጸም እንዲሁም በመንግስት ፕሮጀክቶች ከፍተኛ የሙስና ተጋላጭነት አላቸው።