ሁላችንም ለዘላቂ ሀገራዊ ሠላምና ሁለንተናዊ እድገት የሚጠበቅብንን ሁሉ ማድረግ አለብን- አፈ-ጉባኤ ፋንታዬ ከበደ

ሀዋሳ (ኢዜአ) ህዳር 28 ቀን 2015 ሁላችንም ለዘላቂ ሀገራዊ ሠላምና ሁለንተናዊ እድገታችን የሚጠበቅብንን ሁሉ ማድረግ አለብን ሲሉ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታዬ ከበደ ተናገሩ።
አፈ-ጉባኤዋ ይህን የተናገሩት ዛሬ 17ኛውን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ምክንያት በማደረግ በተዘጋጀ የማስ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሁነት ላይ ባደረጉት ንግግር ነው።
አብሮነትን ይበልጥ ለማጠናከር ታስቦ በተዘጋጀው በዚሁ መርሀ-ግብር ላይ የሲዳማ ክልል ከፍተኛ አመራሮች፣ የአዲስ አበባ ከተማ የሥራ ኃላፊዎች፣ አርቲስቶች እና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።
17ኛው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል እየተከበረ የሚገኘው በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት በማቆም ዘላቂ ሠላም ለማስፈን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ባለበት ወቅት እንደሆነም አፈ-ጉባኤዋ ጨምረው ገልጸዋል።
በዚህም ሁላችንም ለዘላቂ ሀገራዊ ሠላምና ሁለንተናዊ እድገታችን የሚጠበቅብንን ሁሉ ማድረግ አለብን ሲሉ መልዕክት አሰተላልፈዋል።
ወጣቶች አብሮነታቸውን በማጠናከር ኢትዮጵያን ወደ ከፍታ ለማሻገር መጣር እንደሚጠበቅባቸውም አመልክተዋል።
በዓሉን በማስመልከት የተካሄደው የማስ ስፖርት እንቅስቃሴ አብሮነትን ይበልጥ ለማጠናከር ታስቦ መሆኑን ገልጸው፤ ሁነቱ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመተባበር የተዘጋጀ መሆኑን በመግለጽ ለከተማ አስተዳደሩ ምስጋና አቅርበዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ልማት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ዘይነባ ሽኩር በበኩላቸው፤ ከተማ አስተዳደሩ ስፖርት ለሠላምና ለአንድነት በሚል መሪ ሀሳብ እያካሄደ ባለው የማስ ስፖርት እንቅስቃሴ ውጤታማ መሆኑን ተናግረዋል።
አንድ ስንሆንና ስንተጋገዝ ለሀገራችን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ያሉት ወይዘሮ ዘይነባ፤ ከተማ አስተዳደሩ በማስ ስፖርት ከሲዳማ ክልል ጋር የጀመረውን ትብብር በሌሎች ክልሎችም አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
በማስ ስፖርቱ ከታደሙት መካከል ወጣት ከምባታ ካሳ በሰጠው አስተያየት፤ ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በጋራ ማድረጋችን እርስ በርሳችን እንድንቀራረብ ያደርጋል ብሏል።
ወጣት አሰግድ አጥናፉ በበኩሉ፤ የማስ ስፖርቱ ሁሌም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግሯል።
ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርሳችን በመከባበርና በመተባበር ለኢትዮጵያ እድገት በጋራ መቆም ይጠበቅብናል ነው ያለው።