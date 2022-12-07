የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የፀረ ሙስና ኮሚቴ አቋቋሙ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ህዳር 28 ቀን 2015 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ 5 አባላት ያሉት የፀረ ሙስና ኮሚቴ አቋቋሙ።
በሀገር ደረጃ የፀረ ሙስና ትግልን የሚያጠናክር ብሄራዊ የፀረ ሙስና ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ አማካኝነት ተዋቅሮ ወደ ስራ መግባቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አማካኝነት አምስት አባላት ያሉት የፀረ ሙስና ኮሚቴ ተሰይሟል፡፡
በዚህም መሰረት
1. ወ/ሮ ሊድያ ግርማ የአዲስ አበባ ከተማ የሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ
2. አቶ ጀማል ረዲ የአዲስ አበባ ከተማ የፀረ ሙና ኮሚሽን ኮሚሽነር
3. አቶ ተስፋዬ ደጀኔ የአዲስ አበባ ከተማ የፍትህ ቢሮ ም/ቢሮ ሃላፊ
4. አቶ ጥላሁን ግድየለው የአዲስ አበባ ከተማ አቃቤ ህግ
5. ኮ/ር አህመድ መሃመድ የገቢዎች ቢሮ ም/ቢሮ/ሃላፊ ናቸው፡፡
ስለሆነም ህብረተሰቡ በ 9977 የነፃ የስልክ መስመር አስፈላጊውን ጥቆማና መረጃ በመስጠት ለፀረ ሙስና ትግሉ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ ከኮሚቴው ጎን እንዲቆም የከተማ አስተዳደሩ ጥሪውን አቅርቧል።
የተጀመረውን የፀረ ሙስና ንቅናቄ ለመግታትና ለማሰናከል የተለያዩ ደባል አጀንዳዎችን በመፍጠር በተለይም ትምህርት ቤትን የሁከት ማእከል ለማድረግ የሚከናወነውን እንቅስቃሴ በተቀናጀ አግባብ መከላከል እንደሚያስፈልግም ተገልጿል።
ህዝቡ ይህንን ሴራ በንቃት በመከታተል እንዲያከሽፍና ለማይቋረጠው የፀረ ሌብነት ትግል ማስረጃዎችንና ጥቆማዎችን በመስጠት ሃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ መቅረቡን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።