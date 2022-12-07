በበጋ የመስኖ ስንዴ እስካሁን 450 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር ተሸፍኗል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ህዳር 28/2015 በተያዘው ምርት ዘመን በበጋ የመስኖ ስንዴ እስካሁን 450 ሺህ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ኢትዮጵያ ከዘጠኝ ዓመት በፊት በቆላ መስኖ ስንዴ በ1 ሄክታር መሬት ላይ ማልማት እንደጀመረች መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡
ለብዙ የኢትዮጵያውያን አርሶ እና አርብቶ አደሮች እንግዳ፤ ለቆላማ አካባቢዎች ባዳ የነበረው የቆላ ስንዴ ምርት ዛሬ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ አምራቾች እየተሳተፉበት ይገኛል፡፡
በግብርና ሚኒስቴር የሰብል ልማት መሪ ሥራ አስፈጻሚ ኢሳያስ ለማ በመጀመሪያው ዙር በበጋ የመስኖ ስንዴ እየለማ ያለውን መሬት አስመልክተው ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
በተያዘው ምርት ዘመን በኢትዮጵያ የስንዴ ምርት ፍላጎትን በአገር ውስጥ ምርት ከመሸፈን ባለፈ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ሰፊ ሥራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ ከመኸር ስንዴ ልማት በተጨማሪ በዘንድሮው የበጋ ወቅት በ1 ነጥብ 3 ሚሊየን ሄክታር መሬት ላይ ስንዴን በማልማት 52 ሚሊየን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ እቅድ ይዛ እየሰራች መሆኑ ይታወቃል።
እስካሁን ከ800 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ መታረሱንና ከ450 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በዘር መሸፈኑንም ሥራ አስፈጻሚው ጠቁመዋል።
በስንዴ የመስኖ ልማት ላይ የተዘራና የታረሰ መሬት የተሻለ ምርት በሚሰጥበት ደረጃ መሆኑን አብራርተዋል።
የመስኖ ስንዴ ልማት ሥራዎች ላይ የሕብረተሰቡ ግንዛቤ እየተሻሻለ በመምጣቱ ምርትና ምርታማነት እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል።
የቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የግብዓትና የምርጥ ዘር አቅርቦት እንዲሁም ለአርሶ አደሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች በመሰጠቱ ጥሩ ውጤት እየተገኘ ነው ብለዋል።
በዚህም ከዚህ በፊት በመስኖ ብዙ ሥራ ያልተሰራባቸው እንደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ጋምቤላ እና ደቡብ ምዕራብ ክልሎች ምርቱ እየለማ መሆኑን ጠቁመዋል።
የግብዓትና ውሃ አጠቃቀም የበለጠ እየተሻሻለ መምጣቱንና በቀጣይም የቴክኖሎጂ አሰራርን ይበልጥ በማሳደግ ምርትና ምርታማነቱን ለማሳደግ የተጠናከረ ሥራ ለመሥራት እቅድ መያዙን አብራርተዋል።