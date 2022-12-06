ሙስና ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰፍን የሚያደርግ ወንጀል በመሆኑ ጠንካራ ትግል ያስፈልጋል- ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ

ኮንሶ ካራት (ኢዜአ) ህዳር 27/2015 ሙስና ሰላምና መረጋጋት እንዳይሰፍን በማድረግ ሀገርን የማዳከም አቅም ያለው ወንጀል በመሆኑ በተቀናጀ መንገድ የተጀመረውን ትግል ማጠናከር እንደሚገባ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ አስገነዘቡ።
“ሙስናን መታገል በተግባር” በሚል መርህ ሀሳብ የሚከበረው የዘንድሮ 19ኛው ዓለም አቀፍ የጸረ-ሙስና ቀን በደቡብ ክልል ደረጃ ለ18ኛ ጊዜ በኮንሶ ዞን ካራት ከተማ እየተከበረ ነው።
በመድረኩ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ እንዳሉት ሙስናና ብልሹ አሠራር ልማትን በማዳከም የሀገር ኢኮኖሚ ዕድገት እንዲገታ የሚያደርግ አስከፊ ወንጀል ነው።
ወንጀሉ በሚፈጥረው ኢ-ፍትሃዊነት ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በማድረግ በመንግስትና በህግ የበላይነት ላይ አመኔታ እንዲሸረሸር የሚያደርግ መሆኑንም አመልክተዋል።
መንግስት ብሄራዊ ኮሚቴ በማቋቋም ሌቦችንና ሙሰኞችን ህግ ፊት በማቅረብ እርምጃ ለመውሰድ የተጀመረውን ትግል አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ አመልክተዋል ።
ወንጀሉን ከሀሳብ ጀምሮ በመታገልና በማጋለጥ ረገድ ሁሉም ዜጋ ጠንካራ ትግል ሊያደርግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በፀረ ሙስና ትግል ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያላቸው በተለይም ህዝብ፣ የፍትህ ተቋማት፣ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት፣ የትምህርት እና ሌሎች የዴሞክራሲ ተቋማት የበኩላቸውን እንዲወጡ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የደቡብ ክልል የስነ-ምግባርና ፀረሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበራ ክጴ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ እስካሁን የተመዘበረ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ኮሚሽኑ ባደረገው ክትትል ማዳን መቻሉን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ከ26 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የከተማና ገጠር መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲመለስ መደረጉን ጠቁመው በኦዲት ግኝት የተገኘ 19 ሚሊዮን ብር ወደ መንግስት ካዘና መመለሱን አስታውቀዋል።
በሀገሪቱ የተጀመረው የፀረ ሙስና ትግል የተፈለገውን ግብ እንዲመታና የህግ የበላይነት የተረጋገጠባት ለሁሉም የምትመች ሀገር እንድትሆን ሁሉም ዜጋ ከመንግስት ጎን በመሆን የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
በስነ ስርአቱ ላይ የሙስናን አስከፊነት የሚያሳዩና መሰል ሰነዶች ቀርበው ውይይት እየተደረገ ነው።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ፣ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አርሰኖ አቡሬ፣ የክልሉ የሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራ ክጴን ጨምሮ ሌሎች የስራ ሃላፊዎችም በስነ ስርአቱ ላይ እየተሳተፉ ነው።