በክልሉ ከ20 ሺህ በላይ የእርሻ ትራክተሮችንና ኮምባይነሮችን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው -ቢሮው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ህዳር 27/2015 በአማራ ክልል ግብርናውን ለማዘመንና ምርታማነትን ለማሳደግ ከ20 ሺህ በላይ የእርሻ ትራክተሮችንና ኮምባይነሮችን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ አጀበ ስንሻው ለኢዜአ እንደገለጹት የግብርና ዘርፉን በቴክኖሎጂ በማዘመን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ነው።
በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት በክልሉ 13 ሺህ 272 ትራክተሮችና 6 ሺህ 800 የምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነሮችን ለአርሶ አደሩ ለማቅረብ ታቅዶ ወደ ተግባር መገባቱን ተናግረዋል።
ዕቅዱን ለማሳካት በመጀመሪያው ምዕራፍ የክልሉ መንግስት በ30 ሚሊዮን ዶላር 778 ትራክተሮችና ኮምባይነሮችን ለማስገባት ካለፈው ዓመት መጨረሻ ጀምሮ ወደ ስራ መገባቱን ጠቅሰዋል።
በባለፈው በ2014 በጀት ዓመት መጨረሻ 85 ትራክተሮችና ኮምባይነሮች ለአርሶ አደሮች፣ ባለሃብቶችና ለህብረት ስራ ማህበራት ተሰራጭተው ግብርናውን እያገዙ መሆኑን አመልክተዋል ።
ትራክተሮችና ኮምባይነሮች እየቀረቡ ያሉት በአምባሰል ንግድ ስራዎች፣ በወረታ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ፣ በኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽንና በአማራ ብረታብረት ኢንተርፕራይዝ ድርጅቶች አማካኝነት መሆኑን አስታውቀዋል።