የሶማሌ ክልል የጸረ-ሙስና ኮሚቴ የግልና የጋራ ንብረት ለሌላ ወገን እንዳይተላለፍ እግድ መጣሉን አስታወቀ

ጅግጅጋ (ኢዜአ) ሕዳር 27 /2015 በሶማሌ ክልል በቅርቡ የተቋቋመው ክልላዊ የጸረ-ሙስና ኮሚቴ የግልና የጋራ ንብረት ለሌላ ወገን እንዳይተላለፍ እግድ መጣሉን አስታወቀ።
የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚቴ ተልዕኮውን ለመወጣት እንቅፋት ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮችን አስመልክቶ ትናንት የመጀመሪያ ሰብሰባውን በማካሄድ መግለጫ ሰጥቷል።
ኮሚቴው በመግለጫው እንዳመለከተው ፤ በክልሉ ሙስናን ለመከላከልና ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችን በጥልቀት ለመመርመር የሚረዱ ንዑስ ኮሚቴን ለማቋቋም ስለሚቻልበት ሁኔታ መክሯል።
በዚህም በክልሉ የሙስና ተግባራት ላይ ክትትልና ምርመራ በማድረግ የሙስና ተጋላጭ የሆኑና ከንብረት ጋር በተያያዘ ጊዜያዊ እገዳ መጣሉን አስታውቋል።
እግዱ ከትናንት ጀምሮ ለሶስት ወራት የሚቆይ መሆኑን ኮሚቴው ገልጾ፤ ይህም የግል ቤት ካርታ፣ የመሬት ይዞታና ተሽከርካሪዎች ለሌላ ወገን እንዳይተላለፍ መሆኑን ጠቅሷል።
እግዱ በሙስና የተጠረጠሩ የመንግስትና የህዝብ ንብረት ለተወሰነ ጊዜ ለመመርመር ብሎም በሙስና የተገኘ ንብረት ማሸሽ እንዳይቻል ለማድረግ መሆኑን በመግለጫው ተመላክቷል።
ኮሚቴው ያወጣው የእግድ ትዕዛዝ ለንግድና ትራንስፖርት ቢሮ፣ ለከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ ከከተማ አስተዳደሮች እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት እንዲደርስ እንደሚደረግ ተገልጿል።
ሙስናን በመከላከሉ ረገድ ህብረተሰቡ የሙስና ተግባራትን የጥቆማ መረጃ እንዲያደርስ የሚረዱ ነፃ የስልክ መስመሮችና ሌሎችንም የመገናኛ ዘዴ አድራሻዎችን እንደሚያሳውቅ ኮሚቴው በመግለጫው አመልክቷል።
በሶማሌ ክልል አምስት አባላት ያሉት የፀረ ሙስና ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን ቀደም ሲል ኢዜአ መዘገቡ ይታወሳል።