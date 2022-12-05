በአማራ ክልል የሚካሄደውን የፀረ ሙስና ትግል በምርመራ ጋዜጠኝነት ማገዝ ይገባል

ባህር ዳር (ኢዜአ) ህዳር 26/2015 በአማራ ክልል የሚካሄደው የፀረ ሙስና ትግል ውጤታማ እንዲሆን በምርመራ ጋዜጠኝነት ማገዝ እንደሚገባ የክልሉ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
የሚዲያና የህዝብ ግንኙነት አመራሮችንና ባለሙያዎችን ያሳተፈ የፀረ ሙስና ትግል ላይ ያተኮረ ውይይት በእንጅባራ ከተማ ዛሬ ተካሂዷል።
የክልሉ ፀረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሃብታሙ ሞገስ በዚሁ ጊዜ በክልሉ ሙስና እየተባባሰ በመምጣቱ ህዝቡ የመንግስት አገልግሎት ጭምር በገንዘብ መግዛት የሚገደድበት ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል።
ይህን መነሻ በማድረግ ኮሚሽኑ ከገቢያቸው ጋር ተመጣጣኝ ያልሆነ ሃብት ያስመዘገቡ 60 የክልሉ አመራሮችና ባለሙያዎች ማስረጃ አጣርቶ ወደ ሕግ መውሰዱን ጠቁመዋል።
ሚዲያዎችም ለፀረ ሙስና ትግሉ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸው ጠቁመው ህብረተሰቡ ስለ ሙስና አስከፊነት ያለውን ግንዛቤ በማሳደግ የጸረ ሙስና ትግሉን መደገፍ እንዳለባቸው ገልጸዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ሙስና ይፈጸምባቸዋል ተብለው በሚጠረጠሩ ተቋማት ላይ የምርመራ ዘገባ በመስራት የፀረ ሙስና ትግሉን ማገዝ እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
”ሙስና የክልሉንም ሆነ የአገራችን ልማትን እየጎዳ ያለ ችግር ነው” ያሉት ደግሞ በብልፅግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀ ናቸው።
በዚህም የክልሉ መንግስት ሙስናና ሌብነትን ለመዋጋት አቋም ወስዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስገንዝበዋል።
የፀረ ሙስና ትግሉን ውጤታማ ለማድረግ የሚመለከታቸው አካላት ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በተለይም ሚዲያው ለሙስና ትግሉ ህብረተሰቡን በማነሳሳት፣ የሙስና ምንጮችን በመረጃና ማስረጃ አዳብሮ በመዘገብ ሚናውን ሊወጣ እንደሚገባ አመልክተዋል።
የክልሉ ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለማስወገድ ቁርጠኛ አቋም ወስዷል ብለዋል።
ከክልል እስከ ወረዳ ያለው የኮሙዩኒኬሽን ባለሙያና አመራር ለሚዲያው መረጃ በመስጠት ሙሰኞችን ማጋለጥ ላይ አትኩሮ እንዲሰራ አሳስበዋል።
የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ሙሉቀን ሰጥዬ፤ ሚዲያው የሀገር ችግር እየሆነ የመጣውን ሙስናና ብልሹ አሰራር ለመግታት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ይወጣል ብለዋል።
የድርጅታቸው ባለሙያዎች ለፀረ ሙስና ትግሉ ግንባር ቀደም ትኩረት በመስጠት በምርመራ ጋዜጠኝነትና በእለት ተዕለት ዘገባ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።