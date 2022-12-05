ሌብነትን ለመከላከል የኦዲት ግኝቶች ላይ የሚወሰዱ የእርምት እርምጃዎችን ማጠናከር ያስፈልጋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሕዳር 26/2015 ሌብነትን ለመከላከል የኦዲት ግኝቶች ላይ የሚወሰዱ የእርምት እርምጃዎችን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስገነዘበ።
ቋሚ ኮሚቴው የ2014 በጀት ዓመት የኦዲት ባለድርሻ አካላት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት እና የ2015 ዕቅድ ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አድርጓል።
በዚህም በ2014 በጀት ዓመት በገንዘብ ሚኒስቴር፣ በዋና ኦዲተር፣ በፍትሕ ሚኒስቴር፣ በትምህርት ሚኒስቴርና መሰል ተቋማት የተከናወኑ የኦዲት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
ዕቅዱን ያቀረቡት የቋሚ ኮሚቴው ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ዘሪሁን አስፋው፤ በዋና ኦዲተር የኦዲት ግኝት መሰረት ተቋማት የወሰዷቸውን እርምጃዎች ዘርዝረዋል።
በወንጀል የተገኘ ሃብትን ከማስመለስ አንፃር በገንዘብና በዓይነት ግምታቸው ከ175 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጡ ሃብቶችን ለመንግሥት ገቢ ማድረግ መቻሉን አስታውቀዋል።
ከምርመራና ክስ ጋር በተያያዘ በወንጀል የተወሰደውን የመንግሥትና የሕዝብ ሃብት ለማስመለስ ጥናትና ምርምር በማድረግ አሥር ድርጅቶች፣ 364 ተሽከርካሪዎች፣ ከ701 ሚሊየን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ፣ ከ41 ሺህ ካሬ በላይ መሬትና ሌሎች ንብረቶች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲታገዱ መደረጋቸው ተገልጿል።
ሌሎች የመንግሥትን ሃብት ያላግባብ በማባከን የተገኙ የኦዲት ግኝቶች ላይ በንብረት ማስመለስ፣ እግድና ምርመራ ላይ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትም በሪፖርቱ ቀርበዋል።
በተመሳሳይ ተቋማት በ2015 በጀት ዓመት የሚያከናውኗቸውን የኦዲት ዕቅዶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
የቋሚ ኮሚቴ አባላት ከሕዝብ ጥቅም ይልቅ የግል ጥቅምን በማስቀደም የሚካሄድ የአገር ሃብት ምዝበራን በተመለከተ በዋና ኦዲተር የሚገኙ የኦዲት ግኝቶች ላይ የሚደረገው ማስተካከያ መጠናከር እንዳለበት አስገንዝበዋል።
በተጨማሪም የውስጥ ኦዲትን ማጠናከር፣ በሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ ላይ ክትትልና ቁጥጥርን እንዲሁም ቅንጅታዊ ሥራን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
የፌደራል ዋና ኦዲተር መሰረት ዳምጤ የኦዲት ግኝትን መሰረት በማድረግ ተጠያቂነትን ለማስፈን ፈጻሚ ተቋማት፣ መገናኛ ብዙኃን፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የምርምር ተቋማትና ሌሎች የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል።
የመንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ክርስቲያን ታደለ፤ ከብልሹ አሰራር የጸዱ ጠንካራ ተቋማትን በማፍራት የሕዝብን ማህበራዊ ልማትና እኩል ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በኦዲት ግኝት ላይ የሚወሰዱ የእርምት እርምጃዎችን በማጠናከር ተጠያቂነትን ማስፈንና ያላግባብ የባከነ የአገርን ሃብት ማስመለስ ተገቢ መሆኑንም አክለዋል።
ቋሚ ኮሚቴው በዚህ ዓመት የቁጥጥር ሥራውን በማጠናከር መንግሥት የሃብት ብክነት፣ ሌብነትና ሙስናን ለመዋጋት የጀመረውን ተግባር እንደሚያግዝም ተናግረዋል።
በውይይቱ የተሳተፉ የሚመለከታቸው አካላት በፌደራል ዋና ኦዲተር የሚቀርቡ የኦዲት ግኝቶችን የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ውስን የሆነውን የመንግሥት ሃብት ለሕዝብ ጥቅም ለማዋል እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።