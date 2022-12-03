በፕሮጀክቶች ግንባታ ላይ የሚታየው የጥራት ጉድለትና መዘግየት ለብልሹ አሰራርና ሙስና በር የከፈተ ነው – ኢንጂነር አይሻ መሐመድ

አዳማ ( ኢዜአ) ህዳር 24/2015 በፕሮጀክቶች ግንባታ ላይ የሚታየው የጥራት ጉድለትና በተያዘላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቅ ለብልሹ አሰራርና ሙስና በር የከፈተ መሆኑን የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ገለጹ።
በዓለም ለ19ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ18ኛ ጊዜ የዓለም አቀፍ የፀረ ሙስና ቀን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሠራተኞችና አመራሮች በተገኙበት ሙስናን መታገል በተግባር በሚል መሪ ቃል ዛሬ ተከብሯል።
ሙስናን ለመታገል አምርረን የምንነሳበት ወቅት አሁን ነው ያሉት ኢንጂነር አይሻ መንግስት በሙስና ላይ የጀመረውን ዘመቻ በተግባር በማገዝ ሀገራችንን ማዳን አለብን ብለዋል።
“ቀኑን ስናስብ ሀገራችን እየገዘገዘ ያለውን ሙስናን ለመዋጋት ያለንን እውነተኛ ቁርጠኝነት አሁን በሙስና ላይ የተጀመረውን ዘመቻ በመቀላቀል በተግባር ማረጋገጥ አለብን ” ብለዋል።
ትውልዱንና ሀገራችን ማዳን ከኛ ይጠበቃል ያሉት ሚኒስትሯ በሙስና ምክንያት የምናጣው ሀብት፣ገንዘብና ልማት ብቻ ሳይሆን ሀገርና ትውልድን ጭምር በመሆኑ ሁሉም የተቋሙ ሰራተኞች ሙስናን በመታገል የድርሻቸውን መወጣት እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተስፋ የተጣለባቸው በርካታ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ከፍተኛ የሀገር ሀብት ተመድቦላቸው እያስገነባ መሆኑን ጠቅሰው ፕሮጀክቶቹ ለብልሹ አሰራርና ሙስና ተጋላጭ እንዳይሆኑ በከፍተኛ ጥንቃቄ መፈፀምና ማስፈፀም ይጠበቀብናል ነው ያሉት።
በተቋሙ ሰራተኞች ዘንድ የስነ ምግባርና የሞራል እሴቶችን መገንባት የሙስና ችግሮችን ከመቀነስ ባለፈ የትውልዱን አስተሳሰብና አመለካከት ለመለወጥ ወሳኝ ሚና ያለው ተግባር መሆኑንም ተናግረዋል።