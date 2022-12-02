አዲስ አበባ (ኢዜአ) ህዳር 23/2015 በኢትዮጵያ የእንስሳት መረጃ አያያዝ ስርዓት ፍኖተ-ካርታ ወደ ስራ ሊያስገባ መሆኑን ግብርና ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ በቁም እንስሳት መረጃ አያያዝ ስርዓት ፍኖተ-ካርታ ለመዘርጋት በ “ቢል ኤንድ ሜሊንዳ ጌት ፈውንዴሽን” የገንዘብ ድጋፍ በግብርና ሚኒስቴርና በአጋር አካላት በኩል ዝግጅቱ ሲከናወን ቆይቷል።
ፍኖተ ካርታውን ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችል ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተካሂዷል።
የግብርና ሚኒስትር አቶ ዑመር ሁሴን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት በሆነው የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ውስጥ እንስሳትና ዓሣ ሃብት ልማቱ ወሳኝ ድርሻ እንዳለው ተናግረዋል።
የእንስሳትና ዓሣ ሃብት ዘርፍን የመረጃ አያያዝ ስርዓት ማሻሻል ከግብርና ሚኒስቴር የሪፎርም ስራዎች አንዱ መሆኑንም እንዲሁ።
ፍኖተ ካርታው በእንስሳት መረጃ አያያዝ ስርዓት፣ በእንስሳት እርባታ፣ ጤና እና ግብይት በኩል የተናበበ የመረጃ አያያዝ እንዲኖር የሚያስችል እንደሆነ ተገልጿል።
ለፍኖተ ካርታው ተግባራዊነት ሚኒስቴሩ ቁርጠኛ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለስኬታማነቱ መንግስታዊና አጋር ተቋማት በትብብር እንዲሰሩ ጠይቀዋል፡፡
የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ፍቅሩ ረጋሳ በበኩላቸው ፍኖተ-ካርታው በሀገሪቱ ያሉ የእንስሳት ዝርያዎች፣ ጤና እንዲሁም የግብይት ስርዓቱን ለማዘመን የሚያስችሉ መረጃዎችን በአንድ ቋት ለመሰብሰብ እንደሚያስችል ተናግረዋል።
የእንስሳት መረጃ ማደራጀት፣ ፖሊሲዎችን ለመቅረጽ እና ዘርፉን ለማዘመንም ያስችላል ነው ያሉት፡፡
በሚኒስቴሩ የእንስሳት ልማት አማካሪ ፕሮፌሰር አለማየሁ ረጋሳ በበኩላቸው የፍኖተ ካርታው ዝግጅት ላለፉት ሶስት ዓመታት ሲከናወን መቆየቱን አስታውሰዋል።
በቀጣይ ወደ ተግባራዊ ምእራፍ እንደሚሸጋገር ገልጸው፤ የፕሮጀክቱ ተግባራዊነትም በእንስሳት ሀብት ዘርፍ የመረጃ አያያዝ ክፍተትን በመቅረፍ፣ መረጃዎችን በአንድ ቋት እንዲሰበሰብ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።