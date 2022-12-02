በህጻናትና ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ከመከላከል ጎን ለጎን ለችግር የተጋለጡትን የመደገፍ ስራ እየተሰራ መሆኑን የደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ገለጸ

ዲላ፣ ህዳር 23 ቀን 2015 (ኢዜአ) በህጻናትና ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ከመከላከል ጎን ለጎን ለችግር የተጋለጡትን የመደገፍ ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የደቡብ ክልል ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ገለጸ።
ቢሮው አለም አቀፍ የህፃናትና የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ቀንን በእግር ጉዞ፣ በማዕድ ማጋራትና በተለያዩ ዝግጅቶች በጌዴኦ ዞን ዲላ ከተማ በድምቀት አክብሯል።
የክልሉ የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ባይዳ ሙንዲኖ እንዳሉት፤ የህፃናትና የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ቀን መከበሩ ችግሩን በማየት ተጋላጮችን ለመደገፍ የሚያስችል እድል ይፈጥራል።
ተጋላጭ ህጻናትንና ሴቶችን ከጥቃት ለመከላከልም በቤተሰብ መካከል ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ የግንዛቤ ስራዎች በጥንቃቄ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ጥቃት ሲፈጸም አስተማሪ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ እየተሞከረ እንደሆነ ገልጸው፤ ከጸጥታና ፍትህ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
በየደረጀው የፍትህ ፎረም መቋቋሙን ጠቅሰው፤ ተጎጂዎች የጤና፣ የስነ ልቦናና የፍትህ እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶችንና ድጋፎችን እንዲያገኙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት በክልሉ ሆስፒታሎች መጀመሩንም ገልጸዋል።
ሴቶችና ህጻናትን ከጥቃት መከላከልንና ፍትህን እንዲያገኙ ከመስራት ባለፈ እራሳቸውን በኢኮኖሚ እንዲችሉ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረገ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
ባለፉት አምስት ወራት ብቻ ከመንግስትና የህብረሰብ ተሳትፎ በክልሉ ለችግር ለተጋለጡ ከ9 ሺህ 800 በላይ ህጻናትና ሴቶች ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የአልባሳት፣ የቀለብ፣ የገንዘብና የተለያዩ ድጋፎች እንደተደረገላቸው ጠቅሰዋል።
የሴቶችንና ህጻናትን ጥቃት ለመከላከል ፍርድ ቤቶች ቅድሚያ ሰጥተው እንደሚሰሩ የተናገሩት ደግሞ የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ኤርሴኖ አቡኔ ናቸው።
ይሁንና ጥቃት የሚደርስባቸው ህጻናትንና ሴቶች ወደ ፍትህ ተቋማት በማምጣትና አስረጂ በማቅረብ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ የማድረግ ውስንነት እንዳለ ጠቁመው፤ ችግሩን በዘላቂነት ለመከላከል የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ ተከታታይ ስራ መሰራት እንዳለበት ገልጸዋል።
ለችግርና ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ ማህበረሰብ አቀፍ አደረጃጀቶችን ማጠናከር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በመድረኩ ለአንድ መቶ አቅመ ደካማ ሴቶችና ህጻናት የተለያዩ ድጋፎች ተደርገዋል።
የአለም የህፃናት ቀን በአለም አቀፍ ደረጃ ለ33ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ17ኛ ጊዜ “ምቹና ሰላማዊት ኢትዮጵያ ለሁሉም ህፃናት” በሚል መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን የአለም የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ቀን ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ17ኛ ጊዜ “ሴትን አከብራለሁ ጥቃቷንም እከላከላለሁ” በሚል መሪ ቃል በክልል ደረጃ በዲላ ከተማ ተከብሯል።