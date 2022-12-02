የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እንዲፋጠን ህዝቡ በልማት፣ በሰላምና ጸጥታ ማስከበር ላይ እያሳየ ያለውን ተሳትፎ ሊያጠናክር ይገባል

ነቀምቴ ህዳር 23/2015 (ኢዜአ) በምስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማና አካባቢዋ የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እንዲፋጠን ህዝቡ በልማት እንዲሁም በሰላምና ጸጥታ ማስከበር ስራ ላይ እያሳየ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ አስገነዘቡ፡፡
የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በነቀምቴ ከተማ በግንባታ ላይ የሚገኘውን የወጣቶች ማዕከልና የከተማ ግብርና ስራ ዛሬ ጎብኝተዋል፡፡
አቶ አብዱልሀኪም በጉብኝቱ ወቅት እንደተናገሩት የክልሉ መንግሥት የመሠረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል።
በነቀምቴ ከተማና አካባቢዋ በግንባታ ላይ ያሉትን የተቀናጀ የኢንዱስትሪ ፓርክና የአውሮፕላን ማረፊያ ግንባታን በማሳያነት ጠቅሰዋል።
በግንባታ ላይ የሚገኘው የወጣቶች ማዕከልም በተለይም ለከተማዋና አካባቢው ወጣቶች አስፈላጊ፣ ከተለያዩ ሱሶች ርቀው የሚማሩበት መሆኑን አመልክተዋል።
በተጨማሪም “ሳይንስና ቴክኖሎጂን የሚያላምዱበት፣ እየተዝናኑ አንብበው ዕውቀታቸውን የሚያዳብሩበት ማእከል በመሆኑ ግንባታው በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆን ይደረጋል” ብለዋል።
የክልሉ መንግስት የምስራቅ ወለጋ ዞን ሕዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ሰፋፊ የልማት እቅዶች እንዳሉት ገልጸው፣ መንግስት በአካባቢው የጀመራቸው የልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እንዲፋጠን ሕዝቡ በልማት እንዲሁም ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ተሳትፎውን እንዲያጠናክር አስገንዝበዋል።
የነቀምቴ ከተማ ከንቲባ አቶ ቶሌራ ረጋሣ በበኩላቸው የወጣቶች ማዕከል ግንባታ በነሐሴ 2014 ዓ.ም መጀመሩንና አፈጻጸሙም 65 በመቶ ላይ መድረሱን ተናግረዋል።
ከከተሞች የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ዕድገት ፕሮግራምና ከዓለም ባንክ በተገኘ 108 ሚሊዮን ብር ግንባታው እየተካሄደ መሆኑን አመልክተዋል።
ከማዕከሉ በተጨማሪ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች፣ መካከለኛ ድልድዮችና የመንገድ ላይ የመብራት መስመሮች ዝርጋታ በከተማዋ እየተካሄዱ ካሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መካከል ተጠቃሽ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የመሰረተ ልማቶቹ ግንባታ በፍጥነት ተጠናቅቆ ለሕብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ከንቲባው አስታውቀዋል፡፡