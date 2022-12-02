የትምህርትና ስልጠና ተቋማት በተግባር የታገዘ የትምህርት ስርዓት በማጠናከር ለስራ ፈጠራ መጎልበት ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ህዳር 23/2015 የትምህርትና ስልጠና ተቋማት በተግባር የታገዘ የትምህርት ስርዓት በማጠናከር ለስራ ፈጠራ መጎልበት ሚናቸውን እንዲወጡ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን ጥሪ አቀረቡ፡፡
የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በትምህርትና ስልጠና ተቋማት ላይ ያለውን የኢንተርፕርነርሽፕ አተገባበርን በሚመለከት ከባለድርሻ አካላት ተወያይቷል፡፡
ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ንጉሱ ጥላሁን በዚሁ ወቅት የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ስራ ፈጣሪ ትውልድ በመገንባት ረገድ ሚናቸው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም ተቋማቱ ከንድፈ ሃሳብ በተጨማሪ በተግባር የታገዘ ትምህርት በመስጠት ለስራ ፈጠራ መጎልበት ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል፡፡
በዚህም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሽግግር በጎ ሚና ይጫወታሉ፡፡
የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በአስር ዓመቱ ስትራቴጅክ እቅዱ ላይ ከስራ ጠባቂነት ይልቅ የስራ ፈጣሪነት ባህል እንዲጎለብት ግብ አስቀምጦ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሚኒስቴሩ ለእቅዱ ተግባራዊነት ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑንም አመላክተዋል፡፡
ከዚህ አኳያ ከትምህርትና ስልጠና ተቋማት የሚመጡ የፈጠራ ስራዎች እና ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ፋይናንስ ለማድረግ ከልማት ባንክ ጋር ስምምነት መፈራረሙን ጠቅሰዋል፡፡
ሌሎች ባለድርሻ አካላትም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጠይቀዋል፡፡
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ተግባር ተኮር ትምህርትን በሚፈለገው ደረጃ ለማስፋፋት ከግብዓት እጥረት ጋር የተያያዙ ችግሮች መኖራቸውን ተናግረዋል፡፡
ችግሩን ለመቅረፍም ባለድርሻ ተቋማት ያላቸውን ትብብር ማጠናከር እንዳለባቸውም ነው ጥሪ ያቀረቡት፡፡