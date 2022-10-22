የውጭ ሀይሎችን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት እና አሸባሪውን ህወሓት የሚቃወሙ ሰልፎች በተለያዩ ከተሞች እየተካሄዱ ነው

አለታ ወንዶ፣ ይርጋለምና እና ጅማ ጥቅምት 12/2015 (ኢዜአ) አንዳንድ ምዕራባዊያን ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴና ያልተገባ ጫና የሚቃወሙ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፎች በአለታ ወንዶ፣ በይርጋለም፣ በንሳዳዬ እና በጅማ ከተሞች እየተካሄዱ ነው።
“ለኢትዮጵያ እቆማለሁ፤ ድምጼን አሰማለሁ!” በሚል መሪቃል በተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ ባለው ሰላማዊ ሰልፍ ህዝቡ ከየአቅጣጫው በነቂስ ወጥቶ ተቃውሞን እያሰማ ነው።
ሰልፈኞቹ የውጭ ሀይሎችን በተለይ የምዕራባዊያን ጣልቃ ገብነት የሚቃወምና የአሸባሪውን ህወሓት እኩይ ተግባር የሚያወግዙ መፈክሮችን ይዘው ድምጻቸውን እያሰሙ ነው።
በአለታ ወንዶ ሰልፈኞቹ መነሻቸውን ከመሃል ከተማ አድርገው በከተማው ወደሚገኘው ስታዲየም በመትመም ላይ ናቸው።
ሰልፈኞቹ “ኢትዮጵያ አትፈርስም! ፣ በሰብአዊ ድጋፍ ሰበብ የሚደረግ የምዕራባዊያንን ጣልቃ ገብነት እንቃወማለን! ፣ በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም! በሉአላዊነታችን አትምጡብን” የሚሉና ሌሎች መልእክቶችን የያዙ መፈክሮችን” እያስተጋቡ ነው።
የሲዳማ አባቶችም በባህላዊ የቄጠላ መልዕክት የአንዳንድ ምዕራባዊያን ሀገራት ጣልቃ ገብነትን እየተቃወሙ ነው።
በተመሳሳይ “ለኢትዮጵያ እቆማለሁ፤ ድምፄን አሰማለሁ” በሚል መሪ ሀሳብ የውጭ ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና ጫናን የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በሲዳማ ክልል በይርጋዓለም ከተማ እየተካሄደ ነው።
ይርጋዓለም ከተማን ጨምሮ ከዳሌ፣ ወንሾ፣ ሎካ አባያ፣ ሻፋሞ እና ሎሌች ወረዳዎች የመጡ የባህል አባቶች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የመንግስት ሠራተኛች፣ ተማሪዎችና ሌሎች ማህበራዊ አደረጃጀቶች በሰልፉ እየተሳተፉ ነው።
ሰልፈኞቹ “ኢትዮጵያ ታሸንፋለች!”፣ “እጃችሁን ከኢትዮጵያ ሌይ አንሱ!”፣ “ሀገራችንን ከውጭ ተፅዕኖ በመታደግ ወደንና ፈቅደን በምንከፍለው መስዋዕትነት ሉዓላዊነታችንና የግዛት አንድነታችንን እናስከብራለን!” የሚሉ መልዕክቶችን እያስተላለፉ ይገኛሉ።
ከእዚህ በተጨማሪ የሰሉ ተሳታፊዎች “በክፉም ሆነ በመልካም ጊዜ ከሀገራችን ጎን ያልተለዩ ወዳጆቻችንን እናመሰግናለን!”፣ “የውጭ ጣልቃ ገቢነትን እንቃወማለን!” የሚሉ መፈክሮችን በጋራ በማሰማት ወደ ይርጋለዓለም ሁለገብ ስቴዲየም በማቅናት ላይ ናቸው ።
የውጭ ሀይሎችን ጣልቃ ገብነትን ከፍ ባለ ድምፅ የሚያወግዙ እና የሀገር መከላከያ ሠራዊትን የሚደግፉ ህዝባዊ ሰልፎች በደቡብ ከልል አለታ ወንዶእና በንሳዳዬ ከተሞችም እየተካሄደ ነው።
በተመሳሳይ ከጅማ ከተማ እና ከጅማ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የመጡ ነዋሪዎችም ድምጻቸውን ለማሰማት ወደ ጅማ ከተማ እስታዲዬም እየተመሙ ነው።
በበርካታ ፈረሰኞች፣ እግረኞች እንዲሁም በተሽከርካሪ ጭምር ታግዞ እየተካሄደ ባለው ሰልፍ ወጣቶች ሴቶችና ጎልማሶች የተለያዩ መፈክሮችን እያሰሙ ነው።
በጅማ ከተማ ትልቁ ስታዲየም ለሚደረገው ድምጽን በጋራ የማሰማት መርሀግብር ከየአቅጣጫው እየተመመ የመጣው ህዝብ ወደስታዲየም በመግባት ላይ ይገኛል።
በሰብአዊነት ስም ጣልቃ ገብነት ይቁም!፣ በሉዓላዊነታችን አንደራደርም!፣ የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው!፣ ሁለት ሰራዊት በአንድ ሀገር አይኖርም፣ በድርድር ስም የአሸባሪን እድሜ ማራዘም ይቁም! ፣ የትግራይ ልማትና ብልጽግና የሚረጋገጠው ከእኛ ከወገኖቹ ጋር ነው! ” የሚሉና መሰል መፈክሮች በሰልፈኞች በመስተጋባት ላይ ናቸው።