አንዳንድ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ሰልፍ በኦሮሚያ ክልል ሱሉልታ ከተማ እየተካሄደ ነው

ጥቅምት 12 ቀን 2015 (ኢዜአ) አንዳንድ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ህዝብና መንግሥት ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት በመቃወም “ለኢትዮጵያ እቆማለሁ ድምፄን አሰማለሁ”በሚል መሪ ሀሳብ በኦሮሚያ ክልል ሱሉልታ ከተማ እየተካሄደ ነው
አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የሚያደርጋቸውን እኩይ ተግብራት ሰልፈኞቹ አውግዘዋል።
በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ይብቃ የሚሉ ድምጾችም ተደምጠዋል።
ሰልፈኞቹ መንግሥት የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች እንደግፋለን የሚሉና መሰል መፈክሮችን ይዘው ወጥተዋል።
ሰልፉ እተየካሄደ ያለው መነሻውን ከቀድሞ የሱሉልታ ማዘጋጃ ቤት ሲሆን ከሁሉም የሱልልታ አካባቢዎች የተሰባሰቡ ነዋሪዎች እየተሳተፉ ነው
በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ይብቃ፣ መንግስት የኢትዮጲያን አንድነት ለማስጠበቅ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች እንደግፋለን እንዲሁም ከመከላከያ ጎን እቆማለው የሚሉ መፈክሮችን እያሰሙ ነው።