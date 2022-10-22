አሸባሪውን ህወሃት የሚያወግዝ እና የምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል

”ለኢትዮጵያ እቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ!” በሚል መሪ ሀሳብ አሸባሪውን ህወሃት የሚያወግዝ፣ ለአገር ሉዓላዊነት መስዋዕትነት እየከፈለ የሚገኘውን የአገር መከላከያ ሰራዊት የሚያመሰግን እና የምዕራባውያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመካሄድ ላይ ነው።
የሰልፉ ታዳሚዎች ወደ መስቀል አደባባይ እየተመሙ ነው።
ህዝባዊ ሰልፉን የሙያ ማህበራት፣ የሲቪክ ማህበራት እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው በጋራ ያዘጋጁት።
የሰልፉ ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅና ለሀገሪቱ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መከበር በሁሉም መስክ ከመንግስት ጎን መቆማችንን ለማረጋገጥ ነው።
በሰላማዊ ሰልፉ ምዕራባውያን በአሸባሪው ሕወሓት ላይ የያዙትን የተለሳለሰ አቋም እና በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ጫና የሚቃወሙ መልዕክቶች የያዙ መፈክሮች እየተስተጋቡ ይገኛል።