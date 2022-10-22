አሸባሪውን ህወሃት የሚያወግዝ እና የምዕራባዊያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው

ጥቅምት 12 ቀን 2015 (ኢዜአ) ”ለኢትዮጵያ እቆማለሁ፤ ድምጼን አሰማለሁ” በሚል መሪ ሀሳብ አሸባሪውን ህወሃት የሚያወግዝ እና የምዕራባዊያንን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ሰልፍ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል።
በሰልፉ ላይ ከምስራቅ ሸዋ ዞን 10 ወረዳዎችና ከአዳማ ከተማ የተወጣጡ በሺህዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተሳታፊ ሆነዋል።
“ለአሸባሪው ህወሃት ለ4ኛ ዙር ወረራ ዳግም ዕድል አንሰጥም፣ የአሸባሪው ህወሃት የሰላም ፀር ነው፣ ከመከላከያ ጎን ሆነን የሀገራችንን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንጠብቃለን፣ ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ” የሚሉ መፈክሮች በሰልፉ ላይ እየተሰሙ ነው።
ሰልፈኞቹ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አክብሮት፣ ድጋፍና አጋርነት በመግለጽ፤ ለሰራዊቱ ምስጋና አቅርበዋል።