የክልሉ ብልፅግና ወጣቶች ሊግ ለተፈናቀሉ ወገኖች የ4 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረገ

ግንቦት 21 ቀን 2014 (ኢዜአ)በብልፅግና ፓርቲ የአማራ ወጣቶች ሊግ በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች በጥሬ ገንዘብ የ4 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረገ።
በድጋፉም የክልልና የሁሉም ዞኖች የብልፅግና ወጣቶች ሊግ አመራሮች ተገኝተዋል።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ዋና አስተዳዳሪ ስቡህ ገበያው እንዳሉት ወጣቶች በበጎ ፈቃድ ተነሳስተው ያደረጉት ድጋፍ የአብሮነትና የአንድነት ተምሳሌት ማሳያ ነው።
አባቶቻችን በችግር ጊዜ በመደጋገፍና በመተባበር ያልፉ እንደነበር አስታውሰው ፤ዛሬም ወጣቶች እንደቀደሙ አባቶቻቸው በችግር ጊዜ የድጋፍ እና ትብብር ባህላቸውን በተግባር ማሳየታቸውን አስረድተዋል።
ወጣቶች ላደረጉት ድጋፍም በብሄረሰብ አስተዳደሩ ስም ምስጋና አቅርበዋል።
የአማራ ብልፅግና ወጣቶች ሊግ ፅህፈት ቤት ምክትል ሃላፊ አቶ አብይ አበባው በበኩላቸው የክልሉ ወጣቶች ሃገራዊ ሚናቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ገልፀዋል።
የክልሉ ብልፅግና ወጣቶች ሊግ ያሳለፍናቸውን የትንሳኤና ኢድ በዓላትን ምክንያት በማድረግ ለተፈናቀሉ ወገኖች በሚል በሁሉም ዞኖች ቆዳና ሌጦ ሲያሰባስብ መቆየቱን አመልክተዋል።
በየአካባቢው የተሰባሰበውን ቆዳና ሌጦ በመሸጥ የተገኘውን 4 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ለዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ለተፈናቀሉ ወገኖች ማስረከብ ተችሏል ብለዋል።
የክልሉ ብልፅግና ወጣቶች ሊግ አባላት የተፈናቀሉ ወገኖች ወደቀያቸው ተመልሰው መደበኛ ህይወታቸውን መምራት እስኪጀምሩ ድረስ የሚያደርገው ድጋፍ በቀጣይም አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
“እኛ እያለን የዋግ ህዝብ አይራብም አይጠማም” ያሉት አቶ አብይ በክልሉ በሽብር ቡድኑ በወረራ የተያዙ አካቢዎችን ነፃ ለማውጣትም ወጣቱ አስፈላጊውን መስዕዋትነት ይከፍላል ብለዋል።
የክልሉ ወጣቶችና ስፓርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ተፈሪ ካሳ የክልሉ ወጣቶች ዋግን እንታደግ የሚል ራዕይ አንግቦ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የገንዘብ ማሰባሰብ ተግባር ሲከናወን ቆይቷል።
የተሰባሰበው ጎዳና ሌጦ ተሽጦ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ መደረጉ የቆየ አድነታችንና አብሮነታችንን በተግባር እንድናሳይ ያስቻለ ነው ሲሉም አስገንዝበዋል።
በመሆኑም ወጣቱ በቀጣይም ከከፋፋይና ወደግጭት ከሚገፋፉ አጀንዳዎች በመውጣት ለሃገርና ለህዝብ አንድነት ሊጠቅሙ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ሊያተኩር እንደሚገባም አቶ ተፈሪ ጥሪ አቅርበዋል።