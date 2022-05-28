በክልሉ በሸቀጦች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ከ2ሺ በ8 መቶ በላይ ነጋዴዎች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል- ንግድና ኢንዱስትሪ

ሰመራ ግንቦት 20/2014 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ባለፉት 10 ወራት ሰው ሰራሽ እጥረት በመፍጠርና ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ሲያደርጉ በተገኙ ከ2 ሺ በ8 መቶ በላይ ነጋዴዎች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች መውሰዱን የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ሃላፊ አቶ መሀመድ ሁመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ በዘንድሮው በጀት አመት ያልተገባ የዋጋ ጭማሪን ለመቆጣጠር በየደረጃው ከሚገኙ ባለድርሻ አካሎች ጋር በመቀናጀት የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል።
ባለፉት 10 ወራት በክልሉ 16 ወረዳዎች ከ4 ሺህ 252 በሚሆኑ የንግድ ተቋማት ላይ የቁጥጥርና ክትትል ሰራ መከናወኑን ተናግረዋል።
በተደረቀው ቆጥጥርና ክትትል ህብረተሰቡ በሚጠቀማቸው የፍጆታ እቃዎች ላይ ያልተገባ የዋጋ ንረት እንዲፈጠርና ጭማሪ ሲያደርጉ በተገኙ 2ሺ 881 ነጋዴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል።
እርምጃው ከተወሰደባቸው መካከል ሎግያ፣ አዋሽ ሰባት ኪሎ፣ አይሳኢታና ዱብቲ ከተሞች ውስጥ የሚሰሩ የንግድ ማህበረሰብ ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ ብለዋል።
የተወሰዱት እርምጃዎችም የንግድ ፍቃድ የመሰረዝ፣ የማሸግ፣ የቃልና የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በክልሉ ባለፉት 10 ወራት ከ4ሺ420 የንግድ ተቋማቶች ላይ የክትትልና ቁጥጥር ስራው ለማከናወን ከታቀደው 96 በመቶ መከናወኑን ገልጸዋል።
በቀጣይም የቁጥጥርና ክትትል ስራውን በማጠናከር ህገወጥ ተግባር በሚፈጽሙት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቀዋል።
የሰመራ-ሎግያ ከተማ አስተዳደር ንግድ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አሊ ሀመዱ እንዳሉት በከተማው በተደረገው የቁጥጥር ስራ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪና ተያያዥ ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጸሙ በተገኙ ከ1ሺ በላይ የንግድ ተቋማት እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል።
በተወሰደው እርምጃ በ400 የንግድ ተቋማት ላይ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ በ15 ላይ የፍቃድ ማደስ እገዳና በ20 የንግድ ተቋማት ላይ የፍቃድ መሰረዝ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በሎግያ ከተማ በሸቀጥ ንግድ ላይ የተሰማሩት አቶ ሰኢድ መሀመድ በሰጡት አስተያየት
በአቃዎች ላይ በየቀኑ የዋጋ ጭማሪ በጅምላ ነጋዴዎች እየተደረገ በመሆኑ የችርቻሮ ነጋዴውም ተቸግሯል ብለዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ህብረተሰቡ በሸቀጦች ዋጋ መናር እንዳይጎዳ ቁጥጥር ማድረጉ እንደሚበረታታ ገልጸው የቁጥጥር ስራውን በእቃ አቅራቢው ላይም በማድረግ የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት መስራት አለበት ብለዋል።
በየጊዜው የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ አነስተኛ ገቢ ባላቸው ነዋሪዎች ላይ ጫና ማሳደሩን የሚናገሩት የሎግያ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ሃያት ኡመር ናቸው።
መንግስት ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት እንዲፈጠር በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ የሚያደርገውን ቁጥጥር በማጠናከር ህብረተሰቡን ከአላስፈላጊ ወጪ የመከላከል ጥረቱን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።
በአፋር ክልል ከ10ሺ በላይ ነጋዴዎች በተለያዩ ንግድ ሰራ ላይ ተሠማርተው እንደሚገኙ ከቢሮው የተገኘነው መረጃ ያሳያል።