የህዝብን ደህንነት ለማረጋገጥ የህግ የበላይነትን ማጠናከር ተገቢ ነው – ምሁራንና የቀድሞ የሰራዊት አባላት

ጂንካ ግንቦት 18/2014 (ኢዜአ) መንግስት የህዝቡን ደህንነት ለማረጋገጥና የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በጂንካ ከተማ የሚገኙ የህግ ምሁራንና የቀድሞ ሰራዊት አባላት ገለጹ።
የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አቶ ተሻለ ሻምበል እንዳሉት የህብረተሰቡን ደህንነት የመጠበቅ ብሎም ህግና ስርዓትን የማስከበር ሃላፊነት ያለው በህዝብ ይሁንታ የተመረጠው መንግስት ብቻ ነው።
የህዝብን ሰላም ለማረጋገጥ የሚቻለውም ከመንግስት የፀጥታ አካላት ውጪ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ አካል መኖር እንደሌለበት ነው የጠቆሙት አቶ ተሻለ።
“ኢ- መደበኛ አደረጃጀት ለሀገሪቱ ህልውና ስጋት ነው” ያሉት የህግ ምሁሩ፤ በህገ ወጥ መንገድ የታጠቁ በዜጎች ላይ ጥቃት ከፈፀሙ “በሀገር ህልውና ላይ እጃቸውን እንደሰነዘሩና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ ጦርነት እንዳወጁ ይቆጠራል” ብለዋል።
መብትን ማስከበር የሚቻለው “በህጋዊ ስርዓት ብቻ ነው” ያሉት ምሁሩ፤ በህገ ወጥ መንገድ የሚደረግ ግብግብ የስርዓት አልበኝነት መገለጫና የሽብር ተግባር መሆኑንምአስምረውበታል።
በመሆኑም በህዝብ የተመረጠው መንግስት ኢ- መደበኛ አደረጃጀቶችን ወደ መደበኛ አደረጃጀት በመቀየር በሀገሪቱ ህጋዊ ስርዓት የማስፈንና የህዝቡን ደህንነት የማስጠበቅ ሃላፊነትን መወጣት ይኖርበታል ብለዋል።
የቀድሞ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባልናት የጂንካ ነዋሪ አስር አለቃ ማሙሸት ካብትይመር በበኩላቸው ለኦሮሞ ህዝብ እታገላለሁ የሚለውን አሸባሪውን የሸኔ ቡድንን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠሩ “ኢ-መደበኛ አደረጃጀቶች የህዝብና የሀገር ስጋት ሆነዋል”።
ህግና ስርዓት ባለበት ሀገር ኢ- መደበኛ አደረጃጀቶችና የጎበዝ አለቆች የህዝቡን ሰላም ሲያውኩ ብሎም ዝርፊያና ሌሎች የውንብድና ተግባር ሲፈፅሙ እየተስተዋለ መሆኑንም ተናግረዋል።
በጎጥና በብሔር የተደራጁ ፅንፈኛ አስተሳሰብ ያላቸው የታጠቁ ቡድኖችም የራሳቸው ዓላማ የሌላቸው ነገር ግን የህወሓትን የሽብር ተልዕኮ እየፈጸሙና እያስፈጸሙ እንደሚገኙም አክለዋል።
እድገታችንን የማይፈልጉና እጃችንን ለመጠምዘዝ የሚሹ ታሪካዊ ጠላቶቻችን እነዚህን ኢ-መደበኛ አደረጃጀቶችን በመጠቀም ነውጥ ለመፍጠርና ሀገር ለማተራመስ እየተራወጡ እንደሆነም ገልጸዋል።
የህብረተሰቡን ሰላም የሚያናጉ፣ ብሔርን ከብሔር፣ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩና የሽብር ተግባር የሚፈፅሙ አካላት ከወዲሁ ልጓም ሊበጅላቸው እንደሚገባም ተናግረዋል።
መንግስት እያከናወነ ያለው ህግ የማስከበር ስራ ተገቢና በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ስርዓት አልበኝነት ፈር የሚያስይዝ መሆኑን የተናገሩት ሌላው የቀድሞ የጦር ሰራዊት አባልና የከተማው ነዋሪ አስር አለቃ አብርሃም ታምሩ ናቸው።
“ከመንግሥት ዕውቅና ውጭ የታጠቁ ኢ-መደበኛ አደረጃጀቶች ወደ ህጋዊ ስርዓት የሚቀላቀሉበትን መንገድ ማመቻቸት ይገባልም” ሲሉም ተናግረዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ ታዲያ የተረጋገችና ሰላማዊ አገር ለመጪው ትውልድ እንድናወርስ ከተፈለገ የህግ የበላይነት በማስከበሩ ላይ ከመንግስት ጋር ሆኖ ህዝቡም ድርሻውን ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት።