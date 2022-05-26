በጎንደር ከተማ እየተካሄደ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ 146 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ጎንደር፤ ግንቦት 18/2014 (ኢዜአ)፡.. በጎንደር ከተማ እየተካሄደ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ እስካሁን በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች የተጠረጠሩ 146 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማው አስተዳደር አስታወቀ።
የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ ዛሬ ከሰዓት በሰጡት መግለጫ በከተማው በተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ 84ቱ በግድያ፣ በተደራጀ ዝርፊያና ሌብነት ተሰማርተው የነበሩ ናቸው።
እንዲሁም 36ቱ ተጠርጣሪዎች ደግሞ በከተማው በተደራጀ መንገድ ህጻናትን በማገት ገንዘብ ሲቀበሉ የነበሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
እንደ አቶ ዘውዱ መግለጫ ጎንደር ከተማ ውስጥ በተለያዩ የወንጀል ድርጊት ተሰማርተው የከተማውን ሰላም ሲነሱ የነበሩ 26 ተጠርጣሪ የፀጥታ አካላትም በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ እየታየ ነው።
በከተማው በህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ጭምር በተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ በከተማው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋትን ማረጋገጥ ማስቻሉም አስታውቀዋል።
በህገ-ወጥ መንገድ የመንግሥት ቤት ሰብረው የገቡ ግለሰቦችም ቤቱን ለቀው እንዲያስረክቡ መደረጉን ጠቁመው፤ በህገ-ወጥ የመሬት ወረራ የተገነቡ 103 ቤቶችም እንዲፈርሱ መደረጉን ተናግረዋል።
በወረራ በተያዙ የመንግስት ቦታዎች ላይ የተገነቡ 102 ህገ ወጥ አጥሮች እንዲፈርሱ መደረጉን ጠቁመው፤ 106 ህገወጥ ሼዶችና ኮንቴነሮችም በህግ ማስከበሩ ዘመቻው መፍረሳቸውን ገልጸዋል፡፡
በተለያዩ ጊዜያት የህግ የበላይነት እንዲከበር ተደጋጋሚ ጥያቄ ህዝቡ ማቅረቡን ያስታወሱት አቶ ዘውዱ፤ ህዝቡ የህግ ማስከበር ስራውን በሙሉ ልብ በመደገፍ አጥፊዎችን ለህግ እያቀረበ መሆኑን አስረድተዋል።
በህግ ማስከበር ስራው የፋኖ አባላትና አመራር ጭምር በፋኖ ስም የሚነግዱ ተጠርጣሪዎችን ለህግ አሳልፎ በመስጠት በኩል ከፍተኛ ድጋፍና ትብብር ማድረጋቸውንም ተናግረዋል፡፡
የህግ ማስከበር ዘመቻውን አጠናክሮ በማስቀጠል የከተማው ሰላም በዘላቂነት እንዲረጋገጥና ልማቱ ቀጣይ እንዲሆን በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
ህዝቡ ለህግ ማስከበር ዘመቻው ላሳየው ትብብርና ተሳትፎም በከተማ አስተዳዳሩ ስም ምስጋና አቅርበው፤ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።